وزیر خارجه پاکستان: توافق نهایی ایران و آمریکا به نفع همه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان به الحدث گفت: ما در قانع کردن ایران و آمریکا برای مذکرات و دست یابی به آتش بس موفق شدیم. ما برای اولین بار در ۴۷ سال گذشته موفق شدیم آمریکا و ایران را به هم نزدیک کنیم.

وی افزود: ما با شرکا و متحدان خود برای تضمین موفقیت میانجیگری همکاری کردیم. جنگ بین آمریکا و ایران ویرانگر بود و پیامدهای اقتصادی منفی داشت. سه تیم فنی در مذاکرات بین آمریکا و ایران شرکت می‌کنند.

وزیر خارجه پاکستان گفت: کمیته‌های فنی در حال بحث در مورد پرونده هسته‌ای، دارایی‌های مسدود شده و لبنان هستند.در طول دوره ۶۰ روزه هیچ عوارض عبور در تنگه هرمز نخواهد بود. چین از عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بدون عوارض حمایت می‌کند. کشتی‌ها در حال حاضر در هر دو جهت از طریق تنگه هرمز در حال حرکت هستند.

او ادامه داد: حملات اسرائیل به لبنان تحریک‌آمیز است و باید متوقف شود. من با وزرای امور خارجه عربستان سعودی، مصر و ترکیه برای احیای مساله غزه توافق کردم.

وی گفت: امیدواریم مذاکرات بین آمریکا و ایران به طور مثبت پیش برود. جنگ در خاورمیانه بر کل جهان تأثیر می‌گذارد و ما می‌خواهیم از تشدید آن جلوگیری کنیم.توافق نهایی بین آمریکا و ایران به نفع همه است. هیچ نکته منفی در یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران وجود ندارد.

وزیر امور خارجه پاکستان تصریح کرد: عربستان سعودی، قطر، مصر و امارات متحده عربی از تلاش‌های میانجیگری حمایت کردند. اوضاع بین ایالات متحده و ایران به طور قابل توجهی پیشرفت کرده است.

او گفت: ما باید کمی بیشتر صبور باشیم و به نتایج رضایت‌بخشی برای آمریکا و ایران خواهیم رسید. امضای تفاهم‌نامه از راه دور هیچ ضرری نداشت. هر آنچه بین آمریکا و ایران توافق شده است در یادداشت تفاهم گنجانده شده است.