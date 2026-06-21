نتانیاهو انتقاد وزرای کابینه صهیونیستی از ترامپ را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقامات صهیونیستی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم، از وزرای خود خواسته است از انتقاد از دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، خودداری کنند.

این ممنوعیت در حالی در کابینه رژیم صهیونیستی شکل گرفته که بنابر ادعای رسانه‌های غربی، تنش‌ها بین تل‌آویو و واشنگتن بر سر نحوه برخورد با ایران و حزب‌الله در حال افزایش است.

وب‌سایت صهیونیستی «آی ۲۴ نیوز» در این رابطه نوشت که دولت ترامپ و تیم مذاکره‌ کننده او ایدئولوژی‌ای را که ایران و حزب‌الله را به حرکت درمی‌آورد، اشتباه درک می‌کنند.

به گفته مقامات صهیونیست، تل آویو نگران است که ایران از هرگونه توافق احتمالی با آمریکا برای بازسازی اقتصاد خود و تقویت توانمندی‌های نظامی‌اش استفاده کند و در ازای آن امتیازات محدودی در مورد برنامه هسته‌ای خود و حمایت از متحدانش در منطقه به طرف آمریکایی بدهد.

به نوشته الجزیره، نارضایتی در محافل سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی از نحوه مدیریت پرونده‌های ایران و لبنان توسط دولت ترامپ پس از دستیابی واشنگتن به تفاهم‌نامه با تهران افزایش یافته است. ایتمار بن‌گویر وزیر افراطی امنیت داخلی کابینه نتانیاهو، دوشنبه گذشته گفت: توافق ترامپ برای ما الزام آور نیست.

وی ادامه داد که اسرائیل تابع آمریکا نیست و تل‌آویو شریک این توافق نیست. بتسلئیل اسموتریچ، دیگر وزیر افراطی رژیم صهیونیستی نیز گفت که این توافق برای اسرائیل بد است. وی از اسرائیل خواست که به تنهایی به مبارزه با ایران ادامه دهد.

در مقابل، ترامپ نیز در مصاحبه‌ای با وب‌سایت آکسیوس گفت که اگر او نبود، اسرائیل با خاک یکسان می‌شد.

ترامپ در اظهارات دیگری به اختلاف خود با نتانیاهو اذعان و به او توصیه کرد که در لبنان «آرام و منطقی» باشد. وی ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را « بد » توصیف کرد.