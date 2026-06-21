به گزارش خبرگزاری مهر، یک نظرسنجی تازه در سرزمینهای اشغالی نشان میدهد که بخش قابل توجهی از شهرکنشینان صهیونیست ادعاهای بنیامین نتانیاهو درباره تحقق «دستاوردهای بزرگ» در جنگ علیه ایران را باور ندارند.
بر اساس این نظرسنجی، حدود ۷۳ درصد از پاسخدهندگان، سخنان نخستوزیر اسرائیل درباره موفقیتهای ادعایی در این جنگ را رد کردهاند؛ موضوعی که بازتابی از تردید گسترده در افکار عمومی رژیم صهیونیستی نسبت به روایت رسمی تلآویو از تحولات اخیر ارزیابی میشود.
نتانیاهو در روزهای گذشته بارها مدعی شده بود اسرائیل به موفقیتهای مهمی در برابر ایران دست یافته است.
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