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۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۴

رد ادعاهای نتانیاهو درباره پیروزی علیه ایران توسط ۷۳ درصد شهرک‌نشینان

رد ادعاهای نتانیاهو درباره پیروزی علیه ایران توسط ۷۳ درصد شهرک‌نشینان

طبق نتایج یک نظرسنجی جدید، اکثریت شهرک‌نشینان صهیونیست، ادعاهای بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در مورد تحقق دستاوردهای بزرگ نظامی در تقابل با ایران را غیرواقعی و کذب دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک نظرسنجی تازه در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از شهرک‌نشینان صهیونیست ادعاهای بنیامین نتانیاهو درباره تحقق «دستاوردهای بزرگ» در جنگ علیه ایران را باور ندارند.

بر اساس این نظرسنجی، حدود ۷۳ درصد از پاسخ‌دهندگان، سخنان نخست‌وزیر اسرائیل درباره موفقیت‌های ادعایی در این جنگ را رد کرده‌اند؛ موضوعی که بازتابی از تردید گسترده در افکار عمومی رژیم صهیونیستی نسبت به روایت رسمی تل‌آویو از تحولات اخیر ارزیابی می‌شود.

نتانیاهو در روزهای گذشته بارها مدعی شده بود اسرائیل به موفقیت‌های مهمی در برابر ایران دست یافته است.

کد مطلب 6867291

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