به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت سالروز شهادت مصطفی چمران و گرامیداشت «روز بسیج اساتید» صبح امروز با حضور جمعی از فرهیختگان، اساتید و مسئولان آموزش عالی کشور برگزار شد.

در این مراسم، سردار سید قاسم قریشی، جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین، طی سخنانی با تجلیل از مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم، بر نقش بی بدیل اساتید در شکل دهی به سرمایه‌های انسانی و هویت دینی و ملی جامعه تأکید کرد.

سردار قریشی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید چمران، وی را تجلی «ترکیب علم، ایمان و جهاد» دانست و با اشاره به فرمایشات امام راحل، استاد تراز انقلاب را نه صرفاً انتقال دهنده دانش، بلکه تعالی بخش اندیشه و بینش جوانان معرفی کرد.

وی افزود: شهید چمران الگویی تمام عیار برای اساتید است که با وجود درخشش در بالاترین عرصه های علمی غرب، هرگز فریب زرق و برق دنیای مادی را نخورد و برای یاری رساندن به مستضعفان عالم، از کرسی تدریس در دانشگاههای آمریکا تا گرمای سوزان مصر و میدانهای نبرد لبنان را درنوردید.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به مجاهدتهای شهید چمران در کنار امام موسی صدر برای توانمندسازی مسلمانان لبنان و تربیت نسل مقاومت، خاطرنشان کرد: شهید چمران در نخستین پیام خود به مردم لبنان، راه نجات را پیروی از مرام امام حسین (ع) دانست و امروز ثمره آن مجاهدتها، حزب الله قهرمانی است که نه تنها پشتیبان مردم فلسطین، بلکه مدافع جانانه ایران اسلامی در برابر استکبار جهانی است.

وی با یادآوری رشادتهای شهید چمران در روزهای آغازین جنگ تحمیلی، گفت: ایشان با حضور در خط مقدم، در کنار امام شهید، ماشین جنگی بعثیان را متوقف ساخت و بنیان دفاع مردمی را بنا نهاد؛ جنگی که امام راحل آن را ذلت تمام نشدنی برای دشمنان نامید و تا ابد ترس و وحشت را در دل ارتشهای منطقه انداخت.

سردار قریشی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تأسف از فقدان رهبر فرزانه انقلاب و نیز غیبت فرماندهان و دانشمندان شهید همچون سردار سلیمانی، بر تداوم راه شهدا و بصیرت افزایی در عرصه علمی و جهادی تأکید کرد و از خداوند متعال خواستار توفیق همگان برای قرارگیری در صراط مستقیم شد.