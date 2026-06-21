به گزارش خبرگزاری مهر، کیارش بیرانوند در سخنانی با اشاره به ظرفیتهای قابلتوجه شهرستان الیگودرز در حوزه آبزیپروری، اظهار کرد: الیگودرز بهعنوان یکی از قطبهای مهم تولید ماهی قزلآلا در کشور، با بهرهبرداری از یک واحد پیشرفته فراوری و بستهبندی، گام مهمی در تکمیل زنجیره ارزش صنعت شیلات و توسعه بازارهای هدف برداشته است.
وی افزود: این واحد صنعتی که در شهرک صنعتی الیگودرز مستقر است، با ظرفیت فراوری سالانه هزار تن انواع محصولات شیلاتی، نقش مؤثری در ایجاد ارزش افزوده، کاهش خامفروشی و ارتقای بهرهوری در صنعت آبزیپروری استان ایفا میکند.
مدیرکل شیلات لرستان، تصریح کرد: محصولات اصلی این کارخانه شامل فیله منجمد و ماهی منجمد شکمخالی است که با بهرهگیری از تجهیزات مدرن و رعایت استانداردهای بهداشتی و کیفی تولید و بستهبندی میشوند. استفاده از فناوری بستهبندی وکیوم نیز موجب حفظ کیفیت، تازگی و افزایش ماندگاری محصولات شده و امکان عرضه آنها در بستهبندیهای دو و سهکیلوگرمی و همچنین کارتنهای پنج، ۱۰ و ۲۰ کیلوگرمی را فراهم کرده است.
بیرانوند با اشاره به برنامههای صادراتی این واحد صنعتی، گفت: علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، توسعه صادرات به کشورهای منطقه بهویژه جمهوری آذربایجان در دستور کار قرار دارد و در این راستا، اقدامات لازم برای اخذ کد صادراتی IR در حال انجام است.
وی ادامه داد: دریافت این کد صادراتی، زمینه حضور پایدار محصولات شیلاتی لرستان در بازارهای بینالمللی را فراهم کرده و میتواند نقش مهمی در افزایش درآمد تولیدکنندگان، رونق اقتصادی منطقه و معرفی ظرفیتهای شیلاتی استان در سطح جهانی داشته باشد.
مدیرکل شیلات لرستان، تصریح کرد: توسعه صنایع فراوری و بستهبندی در کنار افزایش تولید، از مهمترین راهبردهای شیلات لرستان برای تکمیل زنجیره تولید تا بازار است و این واحد صنعتی نمونهای موفق از حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی و توسعه صادراتمحور در بخش شیلات به شمار میرود.
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