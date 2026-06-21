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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

واحد فراوری قزل‌آلای الیگودرز با ظرفیت هزار تن به بهره‌برداری رسید

واحد فراوری قزل‌آلای الیگودرز با ظرفیت هزار تن به بهره‌برداری رسید

خرم‌آباد - مدیرکل شیلات لرستان، گفت: یک واحد فراوری قزل‌آلا در شهرستان الیگودرز با ظرفیت هزار تن به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیارش بیرانوند در سخنانی با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه شهرستان الیگودرز در حوزه آبزی‌پروری، اظهار کرد: الیگودرز به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید ماهی قزل‌آلا در کشور، با بهره‌برداری از یک واحد پیشرفته فراوری و بسته‌بندی، گام مهمی در تکمیل زنجیره ارزش صنعت شیلات و توسعه بازارهای هدف برداشته است.

وی افزود: این واحد صنعتی که در شهرک صنعتی الیگودرز مستقر است، با ظرفیت فراوری سالانه هزار تن انواع محصولات شیلاتی، نقش مؤثری در ایجاد ارزش افزوده، کاهش خام‌فروشی و ارتقای بهره‌وری در صنعت آبزی‌پروری استان ایفا می‌کند.

مدیرکل شیلات لرستان، تصریح کرد: محصولات اصلی این کارخانه شامل فیله منجمد و ماهی منجمد شکم‌خالی است که با بهره‌گیری از تجهیزات مدرن و رعایت استانداردهای بهداشتی و کیفی تولید و بسته‌بندی می‌شوند. استفاده از فناوری بسته‌بندی وکیوم نیز موجب حفظ کیفیت، تازگی و افزایش ماندگاری محصولات شده و امکان عرضه آن‌ها در بسته‌بندی‌های دو و سه‌کیلوگرمی و همچنین کارتن‌های پنج، ۱۰ و ۲۰ کیلوگرمی را فراهم کرده است.

بیرانوند با اشاره به برنامه‌های صادراتی این واحد صنعتی، گفت: علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، توسعه صادرات به کشورهای منطقه به‌ویژه جمهوری آذربایجان در دستور کار قرار دارد و در این راستا، اقدامات لازم برای اخذ کد صادراتی IR در حال انجام است.

وی ادامه داد: دریافت این کد صادراتی، زمینه حضور پایدار محصولات شیلاتی لرستان در بازارهای بین‌المللی را فراهم کرده و می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمد تولیدکنندگان، رونق اقتصادی منطقه و معرفی ظرفیت‌های شیلاتی استان در سطح جهانی داشته باشد.

مدیرکل شیلات لرستان، تصریح کرد: توسعه صنایع فراوری و بسته‌بندی در کنار افزایش تولید، از مهم‌ترین راهبردهای شیلات لرستان برای تکمیل زنجیره تولید تا بازار است و این واحد صنعتی نمونه‌ای موفق از حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و توسعه صادرات‌محور در بخش شیلات به شمار می‌رود.

کد مطلب 6866879

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