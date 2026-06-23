به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی صبح سه شنبه در نشست با نماینده مردم شهرستان رزن در مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی دقیق ظرفیتهای اقتصادی شهرستان رزن، اظهار کرد: استان همدان در سالهای اخیر موفقیتهای ارزشمندی در سطح جهانی از جمله ثبت ملی و جهانی محصولات راهبردی نظیر گردو، انگور و سیر کسب کرده است.
وی با اشاره به میزان بالای کشت رازیانه در رزن، ادامه داد: پیگیریهای صورت گرفته در خصوص ثبت ملی محصول «رازیانه» نیز گامی استراتژیک در راستای توسعه اقتصادی منطقه و ارتقای جایگاه کشاورزی استان محسوب میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با ارائه آماری از وضعیت کشاورزی این منطقه تصریح کرد: از مجموع ۱۰ هزار هکتار سطح زیرکشت محصولات باغبانی استان، حدود ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار آن به شهرستان رزن اختصاص دارد که بخش عمدهای از تولید رازیانه و گشنیز استان را در بر میگیرد.
وی بیان کرد: با توجه به سهم تولید بیش از ۹۰ درصدی این محصولات در رزن، این شهرستان پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به قطب اقتصادی کشاورزی کشور دارد.
خانجانی در ادامه با انتقاد از تداوم روند سنتی در فروش محصولات، «خامفروشی» را آسیب جدی بر پیکره اقتصاد کشاورزی دانست و گفت: با وجود اینکه بخش کشاورزی سهم قابلتوجهی از تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص داده است، اما عدم توجه به فرآوری محصولات باعث شده تا ارزشافزوده کمی عاید تولیدکنندگان شود.
وی با اشاره به راهکارهای برونرفت از این وضعیت افزود: ورود شرکتهای دارویی و سازمانهای تخصصی نظیر هلالاحمر به حوزه ترویج و توسعه کشاورزی، میتواند راهگشای این مسیر باشد و زمینه را برای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی فراهم کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان در پایان با اشاره به خردهمالک بودن اراضی کشاورزی استان که بهطور میانگین ۱.۳ هکتار است، خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت معیشتی فعالیت اکثر کشاورزان، بهرهگیری از روشها و ابزارهای نوین مالی، و همچنین ایجاد یک اکوسیستم جامع متشکل از نهادهها، بازار فروش و ابزارهای سرمایهای برای توانمندسازی کشاورزان و ارتقای بهرهوری در این بخش ضروری است.
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