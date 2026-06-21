به گزارش خبرنگار مهر ، مرتضی ذاکریان ظهر یکشنبه در سومین جلسه شورای اداری خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز هیچ کشوری، حتی اقتصادهای بزرگ جهان، خود را از جذب سرمایه‌گذاری خارجی بی‌نیاز نمی‌داند و این موضوع در برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های دولت نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری خارجی نه تنها مانعی برای سرمایه‌گذاری داخلی نیست، بلکه در کنار آن می‌تواند به عنوان یک اهرم توسعه، زمینه‌ساز رشد اقتصادی، انتقال فناوری، ارتقای بهره‌وری، توسعه دیپلماسی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با ارائه گزارشی از عملکرد استان در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی گفت: در ۲۲ ماه گذشته، ۲۲ پروژه جدید سرمایه‌گذاری خارجی در استان به تصویب رسیده است.

ذاکریان ادامه داد: با احتساب این طرح‌ها، تعداد پروژه‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی استان به ۶۱ پروژه رسیده که نسبت به گذشته رشد ۵۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به روند اجرایی این طرح‌ها افزود: در همین مدت ۱۱ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی نیز به بهره‌برداری رسیده است؛ به عبارتی در هر دو ماه یک پروژه به مرحله بهره‌برداری رسیده که حاصل تعامل و هم‌افزایی میان مجموعه مدیریتی، اجرایی، امنیتی و نمایندگان استان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ارزش پروژه‌های بهره‌برداری شده را حدود ۱۳ همت اعلام کرد و گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها بدون استفاده از بودجه عمومی دولت، بدون دریافت تسهیلات بانکی و بدون تخصیص ارز دولتی محقق شده است.

ذاکریان با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری خارجی در تحقق رشد اقتصادی استان اظهار کرد: اگر صرفاً به اعتبارات دولتی متکی باشیم، دستیابی به اهداف توسعه‌ای استان با دشواری مواجه خواهد شد و سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند بخشی از این خلأ را جبران کند.

وی همچنین از رشد اشتغال ناشی از این پروژه‌ها خبر داد و افزود: تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده از محل سرمایه‌گذاری خارجی از یک هزار و ۹۰ نفر به یک هزار و ۶۴۳ نفر افزایش یافته که رشد ۵۱ درصدی را نشان می‌دهد.

به گفته وی، در حال حاضر ۱۰ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی دیگر نیز با ارزشی بالغ بر ۴۶ میلیون دلار در مرحله ساخت قرار دارد.

رشد ۱۶۶ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی

ذاکریان با اشاره به هدایت سرمایه‌گذاران خارجی به سمت رفع ناترازی انرژی در کشور گفت: طی یک سال گذشته تعداد مزارع خورشیدی دارای سرمایه‌گذاری خارجی از سه مزرعه با ظرفیت ۱۸ مگاوات به هشت مزرعه با ظرفیت ۴۸ مگاوات افزایش یافته که رشد ۱۶۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در همین مدت سه مجوز جدید سرمایه‌گذاری خارجی نیز در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر صادر شده که شامل سرمایه‌گذارانی از کشورهای ترکیه و عمان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اجرای پروژه ۳۰ مگاواتی خورشیدی در استان اظهار کرد: تجهیزات و پنل‌های این نیروگاه تأمین و حمل شده و پروژه وارد مرحله اجرایی شده است.

ذاکریان در پایان سرمایه‌گذاری خارجی را فراتر از ورود منابع مالی دانست و گفت: سرمایه‌گذاری خارجی تنها ورود ارز، تجهیزات و ماشین‌آلات نیست، بلکه نشانه اعتماد سرمایه‌گذاران به آینده اقتصادی، ثبات و چشم‌انداز توسعه یک کشور محسوب می‌شود.