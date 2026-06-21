  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

۲ کشته و ۴ مصدوم در پی واژگونی خودرو در نیشابور

۲ کشته و ۴ مصدوم در پی واژگونی خودرو در نیشابور

مشهد- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور گفت: واژگونی مرگبار سواری ۲۰۶ در نیشابور؛ ۲ فوتی و ۴ مصدوم برجا گذاشت‌.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مرادقلی اظهار کرد: یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ در جاده باغرود صبح یکشنبه دچار واژگونی شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور افزود: در این سانحه ۲ نفر از سرنشینان خودرو در دم جان باختند. همچنین ۴ نفر دیگر از سرنشینان این خودرو مصدوم شدند که مورد امدادرسانی قرار گرفتند.

وی بیان کرد: کارشناسان عملیاتی پایگاه‌های اورژانس یک، ۶ و ۱۰ شهری به سرعت در محل حادثه حاضر شدند و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، هر ۴ مصدوم را برای ادامه‌ روند درمان به بیمارستان حکیم نیشابور منتقل کردند.

مرادقلی بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به ایمنی در سفرها شد.

کد مطلب 6866937

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها