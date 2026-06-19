اعلام جزئیات تصادف رانندگی در بزرگراه شهید شوشتری مشهد با ۵ فوتی

سرآتشیار معین رضا فرخنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز(۲۹ خرداد ماه)، آزادراه شهید شوشتری در ۷ کیلومتری عوارضی، صحنه‌ی یکی از تلخ‌ترین سوانح جاده‌ای اخیر بود. برخورد مرگبار یک دستگاه پراید، یک خودروی شاسی‌بلند فیدیلیتی و یک کامیون، زندگی ۵ شهروند را به کام مرگ کشاند و ۵ نفر دیگر را راهی بیمارستان کرد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد افزود: شدت برخورد به حدی بود که تیم‌های امدادی عملیات رهاسازی مصدومان و خارج کردن پیکرهای قربانیان را با دشواری فراوان انجام دادند،در ادامه مصدومان این حادثه توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی ضمن ابراز تأسف از این فاجعه‌ی جاده‌ای، گفت: علت دقیق حادثه در دست بررسی است.