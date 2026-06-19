  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

اعلام جزئیات تصادف رانندگی در بزرگراه شهید شوشتری مشهد با ۵ فوتی

اعلام جزئیات تصادف رانندگی در بزرگراه شهید شوشتری مشهد با ۵ فوتی

مشهد- سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد گفت: برخورد پراید، فیدیلیتی و کامیون در بزرگراه شهید شوشتری مشهد ۵ کشته و ۵ مصدوم بر جای گذاشت.  

سرآتشیار معین رضا فرخنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز(۲۹ خرداد ماه)، آزادراه شهید شوشتری در ۷ کیلومتری عوارضی، صحنه‌ی یکی از تلخ‌ترین سوانح جاده‌ای اخیر بود. برخورد مرگبار یک دستگاه پراید، یک خودروی شاسی‌بلند فیدیلیتی و یک کامیون، زندگی ۵ شهروند را به کام مرگ کشاند و ۵ نفر دیگر را راهی بیمارستان کرد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد افزود: شدت برخورد به حدی بود که تیم‌های امدادی عملیات رهاسازی مصدومان و خارج کردن پیکرهای قربانیان را با دشواری فراوان انجام دادند،در ادامه مصدومان این حادثه توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی ضمن ابراز تأسف از این فاجعه‌ی جاده‌ای، گفت: علت دقیق حادثه در دست بررسی است.

کد مطلب 6864644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها