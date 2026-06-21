https://mehrnews.com/x3cnQ9 ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۰ کد مطلب 6866426 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۰ افزایش جانباختگان حادثه خرید خربزه در حاشیه اتوبان مشهد-باغچه مشهد- جانباختگان حادثه خرید خربزه از دستفروش در حاشیه اتوبان مشهد- باغچه به ۶ نفر افزایش یافت. دریافت 17 MB کد مطلب 6866426 کپی شد مطالب مرتبط واژگونی مینیبوس در جاده بردسکن با ۱۴ مصدوم ۲ کشته و ۴ مصدوم در پی واژگونی خودرو در نیشابور اعلام جزئیات تصادف رانندگی در بزرگراه شهید شوشتری مشهد با ۵ فوتی سانحه رانندگی در بزرگراه شوشتری مشهد منجر به ۱۰ فوتی و مصدوم شد رئیس پلیس راه قزوین: دو نفر در دو سانحه رانندگی جان باختند برچسبها سانحه تصادف سانحه رانندگی مشهد
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