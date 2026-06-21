  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۰

افزایش جانباختگان حادثه خرید خربزه در حاشیه اتوبان مشهد-باغچه

افزایش جانباختگان حادثه خرید خربزه در حاشیه اتوبان مشهد-باغچه

مشهد- جانباختگان حادثه خرید خربزه از دستفروش در حاشیه اتوبان مشهد- باغچه به ۶ نفر افزایش یافت.

دریافت 17 MB
کد مطلب 6866426

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها