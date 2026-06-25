پویش سراسری «نقش من» در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی موسوی پنجشنبه شب در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: پویش سراسری «نقش من» با هدف ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و صیانت از سرمایه‌های ملی، به همت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهرآغاز شده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر افزود: دهه امر به معروف و نهی از منکر فرصتی برای پرداختن به مسئله مهم و قابل توجه ای است که در رشد کیفیت زندگی مردم ، چه در جنبه خصوصی و چه در جنبه عمومی جامعه تاقیرگذار است. مسئله مصرف صحیح منابع و جلوگیری از اسراف که همیشه در بیانات بزرگان و همچنین آموزه‌های دینی مورد تأکید قرار گرفته وامروز به عنوان یک ضرورت ملی مطرح است.

حجت الاسلام موسوی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی کشور، محدودیت منابع آبی، افزایش مصرف انرژی در فصل تابستان و ضرورت همکاری همگانی برای مدیریت مصرف، پویش «نقش من» با هدف فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی در زمینه صرفه‌جویی طراحی و در سراسر کشور اجرا می‌شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر با اشاره به ارتباط این موضوع با فریضه امر به معروف و نهی از منکر گفت: بسیاری از مردم امر به معروف را صرفاً در برخی حوزه‌های خاص می‌بینند؛ در حالی که یکی از مهم‌ترین معروف‌های اجتماعی، حفاظت از حقوق عمومی و منابع مشترک جامعه است. هنگامی که یک شهروند در مصرف آب، برق و سایر منابع عمومی دقت می‌کند، در حقیقت به یک مسئولیت اجتماعی و دینی عمل کرده است.

وی ادامه داد: امروز صرفه‌جویی یک انتخاب شخصی صرف نیست، بلکه اقدامی مؤثر در جهت تأمین منافع عمومی، کاهش فشار بر زیرساخت‌های کشور و کمک به نسل‌های آینده است. اگر هر فرد سهم خود را در مدیریت مصرف ایفا کند، آثار آن در سطح جامعه کاملاً محسوس خواهد بود.

حجت‌الاسلام موسوی با بیان اینکه محور اصلی پویش «نقش من» فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی است، اظهار کرد: در این پویش مجموعه‌ای از پوسترها، اینفوگرافی‌ها، پیام‌های آموزشی و محتواهای رسانه‌ای با موضوع صرفه‌جویی در مصرف آب و برق تهیه شده و از طریق رسانه‌های مختلف در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی گفت: در پایان از تمامی شهروندان و نهادها دعوت میشود تا با مشارکت فعال در پویش «نقش من»، سهم خود را در صیانت از منابع ملی ایفا کرده و با نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف صحیح، به ساخت آینده‌ای روشن برای فرزندانمان کمک کنیم.