گرگان و گنبدکاووس بیشترین کمبود منابع آب را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رحیمی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: شرکت آب منطقه‌ای گلستان هزینه‌های جاری و خدمات خود را بدون اتکا به اعتبارات دولتی و از محل آب‌بهای مشترکان تأمین می‌کند و تمامی این درآمدها در داخل استان برای نگهداری، توسعه شبکه‌ها و ارتقای خدمات هزینه می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت منابع آب استان افزود: گلستان حدود هزار و ۲۳۰ منبع تأمین آب دارد، اما با وجود این ظرفیت، بیشترین کمبود منابع در شهر گرگان و پس از آن گنبدکاووس مشاهده می‌شود و مدیریت مصرف و توسعه منابع جدید در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان درباره اعتراض مشترکان به قبوض آب نیز گفت: ملاک محاسبه، عملکرد کنتور سالم است، اما اگر مشترکی نسبت به قبض صادرشده اعتراض داشته باشد، درخواست وی بررسی و در صورت احراز خطا، قبض اصلاح و مبالغ پرداختی به عنوان بستانکاری در قبوض بعدی اعمال خواهد شد.

رحیمی از ارتقای سامانه ۱۲۲ خبر داد و اظهار کرد: این سامانه که پیش از این تنها برای اعلام حوادث و شکستگی‌ها فعال بود، اکنون به یک سامانه جامع خدمات مشترکان تبدیل شده و امکان ثبت اعتراض به قبض، گزارش انشعاب غیرمجاز، پیگیری درخواست‌ها و دریافت سایر خدمات را به صورت شبانه‌روزی فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: تمامی درخواست‌های ثبت‌شده در سامانه به صورت سیستمی و صوتی ثبت و به شکل روزانه به واحدهای مربوطه ارجاع می‌شود تا فرآیند رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.