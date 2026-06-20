سرانه مصرف در ایلام از میانگین کشوری فراتر رفت

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار نگران‌کننده سرانه مصرف آب در این استان اظهار کرد: در حال حاضر سرانه مصرف آب برای هر نفر در شبانه‌روز در استان ایلام به حدود ۲۲۰ لیتر رسیده است؛ این در حالی است که میانگین کشوری این شاخص ۱۹۰ لیتر برآورد می‌شود و ایلام فراتر از استانداردهای ملی آب مصرف می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت منابع آبی با توجه به کاهش نزولات جوی در سال آبی جاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: میزان ورودی آب به مدار توزیع تنها در شهر ایلام روزانه ۹۵ میلیون لیتر است که این حجم بالا، زنگ خطری برای پایداری منابع آبی مرکز استان محسوب می‌شود.

مدیرعامل آبفای استان ایلام با اشاره به فرارسیدن فصل گرما و افزایش دما، اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع، تداوم روند فعلی مصرف می‌تواند استان را با تنش‌های جدی آبی مواجه کند. از همین رو، شهروندان باید با درک شرایط موجود، از مصارف غیرضروری به‌ویژه در ساعات پیک مصرف (۱۲ تا ۱۶ و ۲۰ تا ۲۳) اکیداً خودداری کنند.

محمدی در پایان ضمن دعوت از شهروندان برای رعایت الگوی مصرف و همراهی با خادمان خود در صنعت آب جهت تأمین پایدار آب شرب، تصریح کرد: از مشترکان محترم تقاضا می‌شود هرگونه هدررفت آب، شکستگی لوله‌ها یا انشعابات غیرمجاز را بلافاصله از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۲ به این شرکت گزارش دهند تا در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل اقدام شود.