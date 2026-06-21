به گزارش خبرنگار مهر، حجتاله درودگر ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح مانیتورینگ معادن با همکاری دستگاههای نظارتی در استان مرکزی اجرایی شده و در شهرستان محلات تمامی معادن فعال به این سامانه مجهز شده که این روند در سایر شهرستانها نیز در حال تکمیل است.
وی افزود: این طرح علاوه بر جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز، زمینه شفافسازی در میزان تولید، حقوق دولتی و مالیات معادن را فراهم خواهد کرد و هدف، پوشش کامل معادن استان تحت نظارت برخط است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: کیفرخواست پرونده معدن شازند صادر و به دادگاه ارسال شده و بر اساس بررسی کارشناسی، بخشی از تقصیر متوجه معدندار و بخشی متوجه دستگاههای دولتی است و رأی نهایی بهزودی صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: ساماندهی مراکز معاینه فنی خودروها در دستور کار قرار گرفته و در حال حاضر شهرهای تفرش و شازند در حال تجهیز به مرکز معاینه فنی هستند.
درودگر گفت: همچنین در شهر کمیجان این مرکز راهاندازی شده و در فراهان نیز به بهرهبرداری رسیده است و در حال حاضر تنها ۲ شهر استان فاقد مرکز معاینه فنی هستند که برنامهریزی برای تکمیل این زیرساختها در دست اجراست.
وی تاکید کرد: با توجه به شرایط نامطلوب منابع آبی ناشی از خشکسالی و برداشتهای غیرمجاز، در راستای صیانت از منابع زیرزمینی، ۲۳۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان مرکزی شناسایی و مسدود شد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک افزود: برای کنترل برداشت از منابع زیرزمینی، ۲۹۰ دستگاه کنتور حجمی بر چاههای مجاز نصب و ۳۱ مورد کاهش منصوبات برای چاههای دارای اضافهبرداشت اعمال شده است.
وی بیان کرد: در همین راستا ۳۹ مورد جمعآوری لولههای انتقال آب غیرمجاز و ۴۳ مورد توقیف ادوات حفاری غیرمجاز نیز انجام شده است.
درودگر از اجرای طرح مدیریت مصرف در فصل غیرزراعی خبر داد و گفت: این اقدام منجر به صرفهجویی حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت آب از سفرههای زیرزمینی در یک سال شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک با اشاره به پروندههای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات تصریح کرد: در سال گذشته بیش از یکهزار پرونده در این حوزه تشکیل شده که از این تعداد، یکهزار و ۵۲ پرونده منجر به صدور حکم شده است.
وی ادامه داد: ۲۱۰ پرونده به مرحله اجرا رسیده که شامل ۱۵ مورد قلعوقمع بنا و سایر موارد رفع تصرف بوده است.
درودگر افزود: در حوزه صیانت از اراضی ملی نیز ۷۳ مورد تصرف گزارش شده که برای ۴۸ مورد رأی قضایی صادر شده است که ۶۶۱ هکتار از اراضی ملی به بیتالمال بازگردانده شده است.
وی تاکید کرد: مرکز جدید دفن پسماند شهر اراک بهزودی راهاندازی میشود و در سایر شهرهای استان نیز محلهای دفن پسماند تعیین و ساماندهی شده است و برای ایجاد پسماندهای صنعتی ۲ مرکز جدید در مرکزی دستور کار است.
درودگر بیان کرد: تمامی شهرکهای صنعتی استان دارای وضعیت تصفیهخانه مشخص هستند و برای واحدهای فاقد تصفیهخانه، برنامه ساخت در دست اقدام است.
وی گفت: در حوزه فاضلاب شهری تنها دو شهر اراک و ساوه دارای تصفیهخانه هستند و سایر شهرها ملزم به ایجاد این زیرساخت شدهاند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: ۱۳۱ خانواده مددجو به مراکز درمانی، ۱۶۷ خانواده به کمیته امداد و ۱۷ خانواده به بهزیستی معرفی شدند و ۴۶ خانواده نیز مشمول دریافت وام قرضالحسنه به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال با کارمزد چهار درصد قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در حوزه آزادی زندانیان نیز ۳۷ زندانی با کمک خیرین و انجمن حمایت از زندانیان آزاد شدهاند که برای این منظور ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کمک مردمی جمعآوری شده است.
درودگر افزود: در حوزه خدمات حمایتی، برای ۸۲ مددجو خدمات دندانسازی ارائه و بستههای حمایتی، معیشتی، آموزشی و درمانی میان خانوادههای زندانیان توزیع شده است.
تعیینتکلیف بیش از ۲ هزار وسیله نقلیه رسوبی در پارکینگهای استان مرکزی
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: در پایان سال گذشته، چهار هزار و ۷۸۰ موتورسیکلت و سه هزار و ۵۲۳ خودرو در پارکینگها نگهداری میشد که از این تعداد یکهزار و ۸۷۰ موتورسیکلت و ۲ هزار و ۵۱۷ خودرو رسوبی بودند.
وی افزود: بر اساس ۸ دادنامه صادره، ۱۵۳ خودرو و یکهزار و ۶۸۰ موتورسیکلت تعیینتکلیف شدند.
درودگر با اشاره ساختمانهای ناایمن تصریح کرد: ۴۴ ساختمان ناایمن در شهر اراک شناسایی شده که شامل ۱۶ ساختمان تجاری، ۱۳ درمانی، ۳ اداری، ۷ مسکونی و ۵ اقامتی است و به مالکان برای رفع خطر اخطار داده شده است.
وی افزود: در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، دستگاه قضایی نسبت به پلمب و جلوگیری از تردد در این ساختمانها اقدام خواهد کرد.
درودگر با اشاره بازنشستگی شهردار اراک و برخی موضوعات شهری تصریح کرد: این پروندهها در چارچوب قانونی و با بررسیهای تخصصی در حال رسیدگی است و تصمیم نهایی پس از تکمیل استعلامها و بررسیهای کارشناسی اتخاذ خواهد شد.
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