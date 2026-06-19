تاکید بخشدار سعدآباد بر حل مشکلات شبکه آبرسانی و کیفیت آب شرب

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلیمی‌فرد بعد از ظهر جمعه در بازدید از آب‌شیرین‌کن سعدآباد اظهار کرد: تامین آب شرب پایدار و باکیفیت یکی از مهمترین خواسته ها و مطالبات مردم در بخش سعدآباد است.

بخشدار سعدآباد ضمن قدردانی از پیگیری‌های شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در راستای حل مشکلات شبکه آبرسانی و کیفیت آب شرب سعدآباد، بر ضرورت تسریع در رفع مسائل موجود در حوزه تأمین آب و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان کهن‌ترین منطقه استان بوشهر تأکید کرد.

طی این بازدید و حضور میدانی آخرین روند بهره‌برداری از تأسیسات، میزان آب خروجی آب‌شیرین‌کن، وضعیت تأمین آب و چالش‌های موجود از نزدیک بررسی شد و فرآیندهای تصفیه آب و زیرساخت‌های موجود و مسائل مرتبط با بهره‌برداری مورد ارزیابی قرار گرفت.