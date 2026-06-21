به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق رضایی عصر یکشنبه در نشست مسئولان استان با تأکید بر اینکه سلامت تنها در بیمارستانها و مراکز درمانی شکل نمیگیرد، اظهار کرد: سرمایهگذاری در حوزه پیشگیری و عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، اثربخشی بیشتری نسبت به توسعه درمان دارد و باید نگاه سلامتمحور در تمامی برنامههای اجرایی استان مورد توجه قرار گیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: سلامت از خانواده، محله و محیط زندگی مردم آغاز میشود و به همین دلیل رویکرد محلهمحور میتواند نقش مهمی در شناسایی و کنترل آسیبهای اجتماعی و بیماریها پیش از ورود به چرخه درمان ایفا کند.
وی کاهش نرخ باروری و افزایش جمعیت سالمند را از مهمترین دغدغههای استان عنوان کرد و گفت: ادامه این روند میتواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گستردهای برای مازندران به همراه داشته باشد و حمایت از سیاستهای جوانی جمعیت، توسعه خدمات ناباروری و ترویج فرهنگ فرزندآوری نیازمند همکاری همه دستگاهها است.
رضایی همچنین بیماریهای غیرواگیر از جمله دیابت، فشار خون و چاقی را از مهمترین تهدیدهای سلامت استان برشمرد و اظهار کرد: بسیاری از سکتههای قلبی و مغزی، نارساییهای کلیوی و برخی سرطانها ناشی از همین بیماریها هستند و کنترل آنها نیازمند اصلاح سبک زندگی و مشارکت مردم در برنامههای پیشگیرانه است.
وی با اشاره به اهمیت غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطانها افزود: بسیاری از بیماریهای سرطانی در صورت شناسایی بهموقع قابل درمان هستند و توسعه برنامههای غربالگری میتواند نقش مؤثری در کاهش مرگومیر ناشی از این بیماریها داشته باشد.
آب سالم و امنیت غذایی از مؤلفههای اصلی سلامت عمومی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ادامه تأمین آب سالم روستایی را یکی از چالشهای مهم حوزه سلامت استان دانست و گفت: بخشی از منابع آب روستایی خارج از چرخه نظارتهای بهداشتی قرار دارند و این موضوع میتواند زمینهساز بروز برخی مشکلات و بیماریها شود.
وی خواستار همکاری فرمانداران، بخشداران، دهیاران و دستگاههای اجرایی برای ساماندهی منابع آب روستایی شد و افزود: دسترسی پایدار به آب سالم یکی از اساسیترین نیازهای سلامت عمومی جامعه است.
رضایی همچنین امنیت غذایی، کنترل مصرف نمک و چربی، نظارت بر تولید مواد غذایی، مدیریت پسماند، ساماندهی فاضلابها، حفاظت از محیط زیست، اشتغال و کاهش نابرابریهای اجتماعی را از عوامل مؤثر بر سلامت مردم عنوان کرد و گفت: هر میزان سرمایهگذاری در این حوزهها به معنای سرمایهگذاری برای حفظ سلامت و افزایش کیفیت زندگی مردم است.
توسعه خانههای بهداشت؛ گامی برای تحقق عدالت در سلامت
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری نشست ویژه توسعه خانههای بهداشت روستایی اظهار کرد: تقویت زیرساختهای بهداشتی در مناطق روستایی یکی از مهمترین راهبردهای دانشگاه برای تحقق عدالت در سلامت است.
وی خانههای بهداشت را ستون اصلی شبکه بهداشت کشور دانست و افزود: سرمایهگذاری در این بخش علاوه بر ارتقای سطح سلامت جامعه، موجب پیشگیری از بیماریها و کاهش هزینههای درمانی در آینده خواهد شد.
رضایی با بیان اینکه برخی مناطق روستایی استان نیازمند احداث، بازسازی و نوسازی خانههای بهداشت هستند، گفت: تحقق این هدف نیازمند مشارکت گسترده فرمانداران، بخشداران، شوراهای اسلامی، دهیاریها و خیرین سلامت است.
وی نقش خیرین سلامت در توسعه زیرساختهای بهداشتی را بسیار مؤثر توصیف کرد و افزود: تجربه موفق مشارکت خیرین در ساخت مراکز درمانی و بهداشتی نشان داده است که این ظرفیت مردمی میتواند بسیاری از محدودیتهای موجود را برطرف کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطرنشان کرد: اجرای پروژههای جدید بر اساس نیازسنجی علمی، شاخصهای جمعیتی، شرایط جغرافیایی و اولویتهای بهداشتی مناطق مختلف انجام خواهد شد تا منابع موجود به صورت هدفمند برای ارتقای سلامت مردم هزینه شود.
رضایی در پایان با تأکید بر اینکه سلامت یک مسئولیت مشترک و فرابخشی است، تصریح کرد: دستیابی به سلامت پایدار تنها با مشارکت نظام سلامت امکانپذیر نیست و همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، رسانهها، خیرین و همراهی مردم لازمه تحقق اهداف این حوزه و حفظ سرمایه انسانی استان است.
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