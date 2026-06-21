بقائی: نشست سوئیس، متمرکز بر مطالبه اجرای تعهدات طرف مقابل است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه که برای شرکت در نشست پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی (مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵)، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را همراهی میکند، در شبکه ایکس نوشت: نشست امروز در سوئیس، برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ است. طبق بند ۱۳ یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات توافق نهایی، منوط به اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ است. بدون اجرای این مفاد بهویژه بند ۱ (خاتمه جنگ در همه جبههها شامل لبنان) ورود به مرحله مذاکره برای توافق نهایی ممکن نیست.
وی ادامه داد: گفتگوهای امروز، متمرکز بر اجرای بندهای مزبور، بهویژه بند ۱، و نیز مرور تدابیری است که برای اجرایی کردن بندهای ۱۰ (موضوع صادرات نفت ایران) و ۱۱ (آزادسازی دارائیهای مسدودشده ایران) پیشبینی شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران مصمم است روند اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل را با وسواس و جدیت پیگیری کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه که برای شرکت در نشست پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی (مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵)، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را همراهی میکند، در شبکه ایکس نوشت: نشست امروز در سوئیس، برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ است. طبق بند ۱۳ یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات توافق نهایی، منوط به اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ است. بدون اجرای این مفاد بهویژه بند ۱ (خاتمه جنگ در همه جبههها شامل لبنان) ورود به مرحله مذاکره برای توافق نهایی ممکن نیست.
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