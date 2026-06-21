به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیات دولت، ظهر یکشنبه سی‌ویکم خرداد ۱۴۰۵، به ریاست مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور برگزار شد.



در ابتدای این نشست، پزشکیان ضمن قدردانی و تشکر از رهنمودهای مقام معظم رهبری و با تأکید بر حفظ وحدت، انسجام ملی و همبستگی، اظهار داشت: تمام مباحث و روند مذاکرات خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده است و اعضای شورای عالی امنیت ملی نیز دیدگاه‌های خود را در این خصوص اعلام کرده‌اند. اتفاق بزرگ و استثنایی که امروز شاهد آن هستیم، هماهنگی و همدلی بی‌نظیر میان تمامی بخش‌های سیاسی، اجرایی، نظامی، امنیتی و قضایی کشور است.



رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در این دوره حساس، وحدت و انسجام ویژه‌ای در میان تمام گروه‌ها و در سطح سران شکل گرفته که دستاوردی ارزشمند و پیروزی‌ بزرگی به شمار می‌رود. با این حال، دشمنان به‌ویژه رژیم صهیونیستی در تلاش هستند تا با اقدامات خود بر روند مذاکرات تأثیر بگذارند؛ اما هوشیاری و همدلی ملت ایران، توطئه‌های آنان را بی‌اثر خواهد کرد.



پزشکیان با اشاره به تعمیق تعاملات و گسترش روابط با کشورهای منطقه تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود، کشورهای منطقه آماده گفت‌وگو و تعامل هستند و جمهوری اسلامی ایران همواره از این فرصت برای تحکیم صلح و ثبات منطقه استفاده کرده است.



رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه هیچ واهمه‌ای از دفاع از حقوق مشروع خود نداریم، افزود: پایان هر جنگی، آتش‌بس و صلح است؛ زمانی که بتوانیم حقوق خود را از مسیر گفت‌وگو و دیپلماسی به دست آوریم، نباید در جنگ باقی بمانیم. اکنون با تقویت تجارت، ارتباط با همسایگان، افزایش تاب‌آوری و انسجام داخلی، باید بیش از پیش برای رفع مشکلات و کمبودها تلاش کنیم و سازمان‌ها و ارگان‌ها نیز در این فرصت، توانمندسازی و بازتوانی خود را دنبال کنند.



پزشکیان با تأکید مجدد بر حفظ وحدت و انسجام داخلی خاطرنشان کرد: من هیچ‌گاه نظرات خود را به گونه‌ای بیان نکرده‌ام که با دیدگاه مقام معظم رهبری زاویه داشته باشد؛ چراکه همواره بر این باور بوده‌ام که وحدت، قدرت‌آفرین است. از این رو، باید انسجام داخلی را بیشتر از گذشته حفظ و از هرگونه اظهارنظر تفرقه‌انگیز در جامعه پرهیز کنیم.



رئیس‌جمهور در ادامه، معیشت، امنیت اقتصادی و غذایی را از مهم‌ترین اولویت‌ها برشمرد و اظهار داشت: به عنوان مسئول و دولت، نمی‌توانم بپذیرم که کسی در این جامعه با مشکل مواجه باشد؛ بنابراین باید به فکر تمام آحاد جامعه و معیشت آنان باشیم. خدای را شاکریم که در جریان جنگ اخیر، مقاومت، ایثار و فداکاری نیروهای هوافضا، ارتش و عناصر امنیتی، افتخارآفرین بود. شهادت مقام معظم رهبری و خون‌های ریخته‌شده در کنار ایستادگی بی‌نظیر ملت، موجب شد تا جمهوری اسلامی ایران در منطقه سربلند و عزتمند باشد. همه باید دست در دست یکدیگر دهیم و وحدت و قدرت انسجام را هرچه بیشتر تقویت کنیم.



پزشکیان ضمن تشکر و قدردانی از گروه اقتصادی دولت، بر افزایش مبلغ کالابرگ و توجه ویژه به معیشت مردم تأکید کرد و افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز موظف است پیگیر مسائل و مشکلات خانواده معظم شهدا باشد و کمبودها به هر نحو ممکن برطرف شود و مبادا خانواده شهدا فراموش شوند. ما باید ادامه‌دهنده راه شهدا و تمام فداکاران این مسیر باشیم.



رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تشکر از خدمات و تلاش های دکتر قالیباف و حجت‌الاسلام اژه‌ای، همراهی و همدلی سران قوا را عامل نتیجه‌بخشی و پیروزی در میدان دانست و خاطرنشان کرد: اگر این پیروزی تثبیت شود، افتخار آن برای تمام ملت ایران و مقام معظم رهبری خواهد بود. عزت و سربلندی با تعامل و همدلی ایجاد می‌شود و ما آماده‌ایم تا مشکلات مردم را با تمام توان حل کنیم.



در ادامه جلسه، استاندار تهران گزارشی از روند آماده سازی برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ارائه داد و ضمن بیان همدلی و حضور پرشور اقشار مختلف مردم در این آیین، بر تداوم راه شهیدان و پاسداشت آرمان‌های والای ایشان تأکید کرد.