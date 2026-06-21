زارع: استان بوشهر برای میزبانی مسابقات ملی جودو آمادگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودوی ایران با محوریت بررسی راهکارهای توسعه ورزش جودو و ارتقای زیرساختهای ورزشی در این استان بر نقش محوری ورزش در سلامت عمومی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهعنوان یک ضرورت مورد توجه ویژه، تأکید کرد.
استاندار بوشهر با بیان اینکه افتخارات ورزشی متعلق به تمام آحاد جامعه است، اظهار داشت: موفقیتهای ملی و جهانی در رشتههای ورزشی، موجب ایجاد نشاط و امید در جامعه میشود و این آثار مثبت، منحصر به یک منطقه یا گروه سنی خاص نیست؛ لذا باید از این ظرفیت ارزشمند برای همبستگی بیشتر مردم و پویایی جامعه بهره برد.
زارع با اشاره به علاقه کودکان، نوجوانان و جوانان بوشهری به ورزشهای رزمی، تصریح کرد: با توجه به این پتانسیل بالا، استان بوشهر باید در عرصه آموزش و فعالیتهای تخصصی، بهویژه در رشته جودو، توجه ویژهای داشته باشد. توسعه زیرساختهای این رشته یک ضرورت است و استانداری بوشهر در این زمینه حمایتهای لازم را به عمل خواهد آورد تا مسیر پیشرفت برای ورزشکاران بومی هموارتر شود.
وی همچنین با اعلام آمادگی استان بوشهر برای میزبانی رویدادهای ورزشی، افزود: برگزاری مسابقات ملی جودو و در آینده با توسعه زیرساختها، مسابقات بینالمللی در استان بوشهر تأثیر بهسزایی در افزایش علاقهمندی و جذب جوانان به ورزش دارد.
استاندار بوشهر اضافه کرد: تلاش ما بر این است که با ارتقای استانداردهای ورزشی در استان، بوشهر را به یکی از کانونهای فعال و میزبانی مطمئن برای رویدادهای مهم جودو در کشور تبدیل کنیم.
استان بوشهر در آینده میزبان اردوی تیم ملی جودو بزرگسالان خواهد بود
رئیس فدراسیون جودو نیز با استقبال از درخواست استاندار بوشهر گفت: استان بوشهر در آینده میزبان اردوی تیم ملی جودو بزرگسالان با حضور مربی خارجی تیم ملی خواهد بود.
آرش میراسماعیلی اضافه کرد: بر اساس ظرفیتهای استان بوشهر، رقابتهای ملی جودو قهرمانی کشوری در استان بوشهر برگزار میشود.
وی با قدردانی از استاندار بوشهر در حمایت از هیئتهای ورزشی استان از جمله جودو از اهدای یک تخته تاتامی استاندارد به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان به هیئت جودو استان بوشهر خبر داد.
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