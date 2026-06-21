به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی عصر یکشنبه در مراسم بهره‌برداری از زیرگذر شهید فریدون عباسی در شیراز گفت: پیشرفت شهرها نتیجه تصمیم‌های مقطعی نیست، بلکه حاصل برنامه‌ریزی منسجم، همراهی مدیران و اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران است؛ مؤلفه‌هایی که در سال‌های اخیر در شیراز به‌خوبی قابل مشاهده بوده است.

وی با بیان اینکه توسعه پایدار بدون مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، افزود: مدیریت شهری شیراز توانسته با ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری، بخشی از پروژه‌های توسعه‌ای خود را بدون تکیه بر روش‌های سنتی تأمین منابع مالی پیش ببرد؛ موضوعی که از منظر مدیریت شهری یک مزیت مهم به شمار می‌رود.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری شیراز را از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی این شهر عنوان کرد و گفت: بسیاری از شهرهای کشور برای دستیابی به فرصت‌هایی تلاش می‌کنند که شیراز به‌صورت طبیعی از آن برخوردار است و همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز جهش اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده باشد.

نصرتی با اشاره به برنامه‌های وزارت کشور برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی مدیریت شهری خاطرنشان کرد: جایگاه شیراز در این عرصه فراتر از یک شهر استانی است و انتخاب آن برای میزبانی رویدادهای بین‌المللی و استقرار دبیرخانه دائمی برخی برنامه‌های مشترک، نشان‌دهنده ظرفیت‌های گسترده این کلان‌شهر در سطح منطقه‌ای و جهانی است.

وی در ادامه بر تغییر نگاه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأکید کرد و گفت: مدیریت شهری امروز تنها مسئول اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی نیست؛ بلکه نقش مؤثری در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بر عهده دارد.

معاون وزیر کشور افزود: به همین منظور، برنامه‌هایی برای تقویت جایگاه فرهنگی مدیریت شهری در دستور کار قرار گرفته که از جمله آنها می‌توان به تشکیل دبیرخانه فرهنگ شهروندی با محوریت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اشاره کرد.

وی در پایان با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره شهید باکری ویژه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اظهار کرد: این رویداد فرصتی برای شناسایی و معرفی تجربه‌های موفق مدیریت شهری و روستایی خواهد بود و می‌تواند به ارتقای سطح خدمات‌رسانی و انتقال تجربیات موفق میان شهرها کمک کند.