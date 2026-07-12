رشد ۱۳۰ برابری استرداد مالیات بر ارزش افزوده در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا منتظری امروز با تشریح عملکرد این اداره‌ کل در حوزه استرداد مالیات، گفت: در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال مالیات به مؤدیان استان مسترد شده که این رقم در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

وی افزود: استرداد مطالبات مؤدیان به‌ویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، از مصادیق مهم رعایت حقوق مؤدی و تکریم فعالان اقتصادی است و اداره‌کل امور مالیاتی استان تلاش کرده است با تسهیل فرآیندها، تسریع در رسیدگی‌ها و اتکا به اصل اعتماد به مؤدیان، این حق قانونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ادا شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس گفت: در سه‌ ماه نخست سال ۱۴۰۵، بالغ بر ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال مالیات به مؤدیان مشمول مالیات ارزش افزوده استان مسترد شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۰ برابر رشد داشته است.

منتظری با تأکید بر نقش استرداد مالیات بر ارزش افزوده در حمایت از فعالان اقتصادی تصریح کرد: این ظرفیت قانونی یکی از ابزارهای مهم حمایت از تولیدکنندگان است و سازمان امور مالیاتی کشور با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، تسریع در پرداخت مطالبات و صیانت از حقوق قانونی مؤدیان، این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه در گذشته فرآیند استرداد مالیات طولانی تر بوده است ادامه داد: با اقدامات انجام‌شده در راستای بهبود کیفیت خدمات، تسهیل و تسریع فرآیندها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سامانه مؤدیان، مدت زمان استرداد مالیات در استان فارس به کمتر از یک ماه کاهش یافته است.