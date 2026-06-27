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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

انتخاب شهردار شیراز به عنوان نایب‌رئیس انجمن کلان‌شهرهای جهان

انتخاب شهردار شیراز به عنوان نایب‌رئیس انجمن کلان‌شهرهای جهان

شیراز-شهردار شیراز با رأی اعضای هیئت‌مدیره به‌عنوان نایب‌رئیس منطقه‌ای این نهاد در اوراسیا و خاورمیانه انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، در جریان نشست مجمع عمومی انجمن کلان‌شهرهای جهان (متروپلیس) که به میزبانی طنجه مراکش برگزار شد، با رأی اعضای هیئت‌مدیره به‌عنوان نایب‌رئیس منطقه‌ای این نهاد در اوراسیا و خاورمیانه انتخاب شد؛ رخدادی که در کنار تمدید سه‌ساله عضویت شیراز در هیئت‌مدیره این سازمان معتبر بین‌المللی، جایگاه این کلان‌شهر را در عرصه دیپلماسی شهری بیش از پیش تقویت کرد.

شیراز در سال‌های اخیر به کنشگری تأثیرگذار در عرصه مدیریت شهری در جهان بدل شده و مسیر رو به رشدی که شهرداری این کلان‌شهر در حوزه دیپلماسی شهری طی کرده، اکنون با انتخاب محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، به‌عنوان نایب‌رئیس منطقه‌ای انجمن کلان‌شهرهای جهان (متروپلیس) در منطقه اوراسیا و خاورمیانه، وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که جایگاه شیراز را به‌عنوان نماینده‌ای معتبر از ایران در این عرصه بیش از پیش تقویت می‌کند.

کد مطلب 6872239

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