نصرتی: بیش از ۱۱ میلیون تردد در محورهای آذربایجان‌ غربی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور نصرتی در این زمینه اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط سامانه های هوشمند حملونقل، در دو ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۱ میلیون و ۹۰۵ هزار مورد رویت پلاک در محورهای مواصلاتی استان ثبت شده که بیانگر پویایی شبکه حملونقل جادهای و نقش راهبردی استان در جابهجایی مسافر و کالا است.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه کنترل ناوگان باری افزود: طی این مدت ۲۳۳ مورد تخلف اضافه تناژ در محورهای مواصلاتی استان شناسایی و با متخلفان برابر ضوابط و مقررات برخورد شده است.
نصرتی با تاکید بر اینکه اضافه تناژ یکی از مهمترین عوامل تخریب زودهنگام روسازی راهها محسوب میشود، تصریح کرد: کنترل مستمر ناوگان باری و جلوگیری از حمل بار بیش از ظرفیت مجاز، علاوه بر افزایش عمر مفید راهها، نقش مهمی در کاهش هزینههای نگهداری و ارتقای ایمنی کاربران جادهای دارد.
وی همچنین از مراجعه گسترده ناوگان سنگین به مراکز معاینه فنی استان خبر داد و گفت: در دو ماهه نخست سال جاری ۱۳ هزار و ۲۵۶ دستگاه خودروی سنگین به مراکز معاینه فنی استان مراجعه کردهاند که از این تعداد ۹ هزار و ۶۴۷ دستگاه موفق به اخذ گواهی معاینه فنی شده و ۳ هزار و ۶۰۹ دستگاه نیز به دلیل وجود نقص فنی مردود شدهاند.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی افزود: نتایج این ارزیابی ها نشان میدهد ۷۳ درصد ناوگان مراجعه کننده موفق به دریافت گواهی معاینه فنی شده و ۲۷ درصد ناوگان پس از رفع نواقص فنی برای بازبینی مجدد به مراکز معاینه فنی مراجعه خواهند کرد.
نصرتی خاطرنشان کرد: نظارت بر وضعیت فنی ناوگان حملونقل عمومی، کنترل اضافه تناژ و بهرهگیری از سامانههای هوشمند نظارتی سه ضلع اصلی ارتقای ایمنی راهها و کاهش سوانح جادهای هستند که با جدیت در سطح استان دنبال میشوند.
وی تاکید کرد: آذربایجانغربی به واسطه قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم حملونقلی کشور، نیازمند نظارت مستمر بر تردد ناوگان و حفظ کیفیت زیرساختهای جادهای است و اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان با تمام ظرفیت در مسیر تأمین ایمنی سفرها، حفظ سرمایههای ملی و ارائه خدمات مطلوب به کاربران جادهای گام برمیدارد.
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