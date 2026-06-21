به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از کارکنان دادگستری شهرستان گناوه همزمان با هفته قوه قضائیه و با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، اعضای شورای تأمین، مسئولان قضایی، کارکنان و جمعی از مدیران ،با تسلیت ایام محرم و سوگواری و عزاداری امام حسین (ع) و یاران باوفای آن حضرت با اشاره به جایگاه و مقام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و به بیان گوشه هایی از مناقب و جای ویژه آن حضرت در روایات،احادیث و سخنان بزرگان پرداخت و گفت: باید تلاش کنیم تا از این ایام بهترین بهره را ببریم.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهربا تبریک هفته قوه قضاییه و با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و شهدای دستگاه قضایی، اظهار کرد: قضاوت از جمله مسئولیت‌هایی است که هم از نظر شرعی و هم از نظر اجتماعی دارای حساسیت و اهمیت بسیار بالایی است و اجرای عدالت نیازمند دقت، صبر، انصاف و توجه به حقوق مردم است.

وی با تأکید بر جایگاه خطیر قضاوت گفت: کارکنان و قضات دستگاه قضایی در سخت‌ترین شرایط مشغول خدمت هستند و رضایتمندی مردم مهم‌ترین سرمایه مجموعه قضایی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه مراجعه کنندگان با مسائل و مشکلات گوناگون و برای حل مشکلات خود به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند، افزود: مردم زمانی مراجعه می‌کنند و پناه می آورند که گرفتار مشکل حقوقی یا پرونده کیفری و قضایی شده‌اند، بنابراین وظیفه ما برخورد محترمانه، پاسخگویی مناسب و حفظ کرامت مراجعه‌کنندگان است.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: بارها به همکاران قضایی و اداری تأکید کرده‌ایم که مردم‌مداری و تکریم ارباب رجوع باید اصل اساسی در همه واحدهای قضایی باشد و نباید اجازه دهیم حجم کار و مشکلات اداری باعث کاهش کیفیت خدمت‌رسانی شود.

ضایتمندی مردم؛ افتخار دستگاه قضایی استان بوشهر

وی با اشاره به کسب رتبه برتر رضایتمندی مردمی توسط دستگاه قضایی استان بوشهر تصریح کرد: اگر امروز استان بوشهر در حوزه رضایتمندی جایگاه مطلوبی دارد، بخش عمده آن به دلیل نجابت، همراهی و قدرشناسی مردم استان و تلاش شبانه‌روزی قضات و کارکنان مجموعه قضایی است.

وی گفت: این قدرشناسی و همراهی مردم وظیفه و مسئولیت ما را در برابر آنها سنگین تر می کند.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر عنوان کرد: موفقیت‌های به‌دست‌آمده متعلق به یک فرد نیست و حاصل همکاری جمعی مجموعه قضایی، کارکنان، مدیران و خانواده‌های آنان است که در کنار مسئولیت‌های سنگین اداری، شرایط سخت کاری را تحمل می‌کنند.

اجرای عدالت نیازمند نگاه اصلاحی است

وی با تأکید بر اینکه هدف دستگاه قضایی صرفاً صدور حکم نیست، گفت: در مواردی که قانون و شرع اجازه می‌دهد باید از ظرفیت‌های اصلاحی و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود تا ضمن اجرای قانون، از آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی جلوگیری شود.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر افزود: در برخی پرونده‌ها به ویژه جرائم غیرعمد و مواردی که امکان بازگشت فرد به جامعه وجود دارد، رویکرد اصلاحی می‌تواند آثار مثبت بیشتری نسبت به مجازات‌های سنگین داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به بازدیدهای متعدد از زندان‌های استان و دیدار و سرکشی از خانواده های زندانیان خاطرنشان کرد: خانواده زندانیان نیز در بسیاری از موارد تحت تأثیر مجازات قرار می‌گیرند و باید با نگاه انسانی و در چارچوب قانون برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تلاش شود.

قدردانی از کارکنان دادگستری گناوه

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در پایان با تقدیر از رئیس دادگستری، دادستان، قضات و کارکنان دادگستری شهرستان گناوه گفت: مجموعه قضایی این شهرستان در مسیر خدمت‌رسانی و کاهش مشکلات مردم تلاش ارزشمندی داشته و انتظار می‌رود این روند با قوت و کیفیت بیشتری ادامه پیدا کند.

در پایان این مراسم از جمعی از کارکنان دادگستری شهرستان گناوه به مناسبت هفته قوه قضائیه تجلیل شد.