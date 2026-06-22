۱۱۰۰ زندانی در ۲۴ کارگاه و کارخانه مشغول به کار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سرلک ظهر دوشنبه در نشست خبری هفته قوه قضاییه با تشریح بخشی از خدمات ارائه شده در زندانهای استان، اظهار کرد: برای تمامی زندانیان در بدو ورود پرونده تشکیل میشود تا با بررسی ابعاد مختلف فردی و اجتماعی، زمینه ارائه خدمات متناسب و برنامههای اصلاحی و تربیتی فراهم شود.
وی با اشاره به خدمات درمانی زندانهای استان افزود: تمامی خدمات بهداشتی، پزشکی و درمانی از جمله آزمایشهای تخصصی، دندانپزشکی، تصویربرداری و سایر اقدامات درمانی به صورت رایگان در زندانها ارائه میشود و تنها اعمال جراحی در خارج از مجموعه انجام میگیرد.
مدیرکل زندانهای گلستان ادامه داد: برنامه درمان اعتیاد و متادوندرمانی نیز به صورت مستمر برای زندانیان نیازمند اجرا میشود و داروهای تجویز شده از سوی پزشکان بدون دریافت هزینه در اختیار آنان قرار میگیرد.
سرلک با بیان اینکه خدمات حقوقی نیز برای زندانیان فراهم شده است، گفت: دفتر خدمات قضایی و دفتر وکالت در زندانها فعال است و روزانه تعدادی از وکلای مرکز استان و شهرستانها با حضور در زندان، مسائل و مشکلات حقوقی زندانیان را بررسی و راهنماییهای لازم را ارائه میکنند.
وی به توسعه خدمات الکترونیکی در زندانها اشاره کرد و افزود: امکان ملاقات حضوری و وبیناری زندانیان با قضات پرونده فراهم شده که این اقدام موجب کاهش حدود ۸۷ درصدی اعزام زندانیان به مراجع قضایی شده و نقش مؤثری در افزایش امنیت، کاهش هزینهها و جلوگیری از بروز مشکلات حین انتقال داشته است.
مدیرکل زندانهای گلستان همچنین از استفاده از پابند الکترونیکی خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۳۲۰ نفر بر اساس احکام مراجع قضایی با استفاده از پابند الکترونیکی و با رعایت محدوده تعیین شده، دوران محکومیت خود را خارج از زندان سپری میکنند.
سرلک با اشاره به خدمات روانشناختی و مشاورهای در زندانها اظهار کرد: زندانیانی که نیازمند خدمات روانپزشکی و رواندرمانی هستند، در کلینیکهای تخصصی مورد ارزیابی و درمان قرار میگیرند.
وی اشتغال زندانیان را یکی از مهمترین برنامههای اصلاحی عنوان کرد و گفت: هماکنون هزار و ۱۰۰ زندانی در ۲۴ کارخانه و کارگاه وابسته به زندانهای استان مشغول به کار هستند و ماهانه حدود هشت میلیارد تومان دستمزد دریافت میکنند که این اقدام علاوه بر توانمندسازی زندانیان، زمینه حمایت از خانوادههای آنان را نیز فراهم کرده است.
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