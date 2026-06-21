به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با تأکید بر ادامه اشغالگری این رژیم در لبنان، غزه و سوریه مدعی شد که اسرائیل زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله و بخش عمده‌ای از توان موشکی این گروه را نابود کرده و مانع از نفوذ نیروهای رضوان به جلیل شده است.

وی همچنین مدعی شد که اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.

نتانیاهو افزود که اسرائیل تا هر زمان که برای حفاظت از شهروندانش لازم باشد، در مناطق امنیتی لبنان باقی خواهد ماند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد که اسرائیل با لبنان در جنگ نیست، بلکه با حزب‌الله می‌جنگد و پس از رفع تهدید این گروه، امکان رسیدن به توافق با لبنان وجود خواهد داشت.

نتانیاهو در ادامه ادعاهایش گفت که سقوط نظام ایران «مسئله زمان» است و اسرائیل در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه گفت که گاهی با ترامپ موافق است و گاهی مخالف، و هر یک از آنها از منافع خود دفاع می‌کند.

نتانیاهو مدعی شد: ما تلاش‌ها برای حذف اسرائیل از هستی را متوقف کردیم و زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را نابود کردیم.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی افزود: از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کردیم و ایران برای بهبودی به زمان بسیار زیادی نیاز دارد و ممکن است هرگز بهبود نیابد.