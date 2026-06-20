به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست‌وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دستور توقف عملیات نظامی در لبنان را صادر کردند اما بر تداوم تجاوز نظامی در مناطق تحت اشغال اصرار کردند.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یسرائیل کاتز وزیر جنگ این رژیم به ارتش این رژیم دستور دادند بدون عقب‌نشینی از مناطق تحت کنترل خود در جنوب لبنان، آتش‌بس برقرار کند.

از سوی دیگر والا، به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی اعلام کرد که رئیس ستاد ارتش این رژیم در پایان جلسه‌ای برای ارزیابی وضعیت امنیتی، دستورالعمل‌هایی برای آتش‌بس در جنوب لبنان صادر کرد.

این در حالی است که تحلیلگران نظامی و رسانه‌های رژیم صهیونیستی با انتقاد از عملکرد رهبران سیاسی خود، اذعان کردند که ارتش این رژیم بار دیگر تحت فشار ایران به حاشیه رانده شده و مجبور به پذیرش شروط تهران شده است.

تحلیلگر نظامی سایت «والا» با تأکید بر تغییر موازنه قوا اعتراف کرد که ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل فشارهای ایران محدود شده و این یک معادله جدید در منطقه است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که سران سیاسی رژیم صهیونیستی بار دیگر ناچار شده‌اند در برابر خواسته‌ها و شروط ایران کوتاه بیایند.