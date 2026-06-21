به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدعلی قمی روز یکشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل آذربایجانغربی با بیان اینکه در جنگ اخیر، مقاومت بهعنوان عامل اصلی موفقیت کشور عمل کرده است، افزود: هرجا ایستادگی و مقاومت وجود داشت، دستاوردهای قابلتوجهی حاصل شد که این تجربه امروز به الگویی در سطح بینالمللی تبدیل شده است.
وی همچنین با تشریح رویکردهای نوین پدافند غیرعامل، خاطرنشان کرد: جلوگیری از فروپاشی زیرساختی، طراحی برنامههای بازگشتپذیری، اولویتبندی زنجیره تأمین نیازهای اساسی مردم و کاهش اثرات تهدیدات ترکیبی، از جمله محورهای اصلی در دستورکار این حوزه است.
معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با هشدار نسبت به تهدیدات گسترده سایبری دشمن، افزود: دشمن با بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی، شبکههای اجتماعی و فناوریهای نوین، تلاش گستردهای برای آسیبرسانی در حوزه سایبری انجام داد که ناکام ماند، اما ضرورت دارد با آمادگی کامل و هوشیاری، این عرصه بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
سردار قمی همچنین با تاکید بر لزوم شناسایی آسیبها و رفع نقاط ضعف در کنار توجه به موفقیتها، اضافه کرد: دشمن به اهداف خود در تضعیف جمهوری اسلامی دست نیافت و این موضوع نشاندهنده استحکام ساختار نظام است.
وی با بیان اینکه دشمن تصور میکرد با حذف برخی فرماندهان و چهرههای اثرگذار میتواند به کشور ضربه وارد کند، افزود: اما جمهوری اسلامی ایران نشان داد که ساختاری مقاوم و غیرشکننده دارد و مسیر خود را با قدرت ادامه خواهد داد.
در این جلسه آخرین وضعیت آمادگی دستگاههای اجرایی آذربایجانغربی در حوزه پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت ارتقای تابآوری زیرساختهای حیاتی، صیانت از سرمایههای ملی و افزایش سطح هماهنگی بین دستگاهها تأکید شد.
همچنین هر یک از دستگاههای اجرایی گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غیرعامل ارائه کرده و تصمیمات لازم برای تقویت زیرساختها، افزایش آمادگی و تسریع در اجرای برنامههای پیشبینی شده اتخاذ شد.
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