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۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۰

تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌ها و مقابله با تهدیدات ترکیبی ضروری است

تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌ها و مقابله با تهدیدات ترکیبی ضروری است

ارومیه - معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به تجربیات حاصل از ایام جنگ رمضان، بر ضرورت رصد مستمر تهدیدات و اقدام به‌موقع در حوزه پدافند غیرعامل تاکید،

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدعلی قمی روز یکشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل آذربایجان‌غربی با بیان اینکه در جنگ اخیر، مقاومت به‌عنوان عامل اصلی موفقیت کشور عمل کرده است، افزود: هرجا ایستادگی و مقاومت وجود داشت، دستاوردهای قابل‌توجهی حاصل شد که این تجربه امروز به الگویی در سطح بین‌المللی تبدیل شده است.

وی همچنین با تشریح رویکردهای نوین پدافند غیرعامل، خاطرنشان کرد: جلوگیری از فروپاشی زیرساختی، طراحی برنامه‌های بازگشت‌پذیری، اولویت‌بندی زنجیره تأمین نیازهای اساسی مردم و کاهش اثرات تهدیدات ترکیبی، از جمله محورهای اصلی در دستورکار این حوزه است.

معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با هشدار نسبت به تهدیدات گسترده سایبری دشمن، افزود: دشمن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی، شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های نوین، تلاش گسترده‌ای برای آسیب‌رسانی در حوزه سایبری انجام داد که ناکام ماند، اما ضرورت دارد با آمادگی کامل و هوشیاری، این عرصه به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

سردار قمی همچنین با تاکید بر لزوم شناسایی آسیب‌ها و رفع نقاط ضعف در کنار توجه به موفقیت‌ها، اضافه کرد: دشمن به اهداف خود در تضعیف جمهوری اسلامی دست نیافت و این موضوع نشان‌دهنده استحکام ساختار نظام است.

وی با بیان اینکه دشمن تصور می‌کرد با حذف برخی فرماندهان و چهره‌های اثرگذار می‌تواند به کشور ضربه وارد کند، افزود: اما جمهوری اسلامی ایران نشان داد که ساختاری مقاوم و غیرشکننده دارد و مسیر خود را با قدرت ادامه خواهد داد.

در این جلسه آخرین وضعیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی در حوزه پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی، صیانت از سرمایه‌های ملی و افزایش سطح هماهنگی بین دستگاه‌ها تأکید شد.

همچنین هر یک از دستگاه‌های اجرایی گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غیرعامل ارائه کرده و تصمیمات لازم برای تقویت زیرساخت‌ها، افزایش آمادگی و تسریع در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده اتخاذ شد.

کد مطلب 6867322

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