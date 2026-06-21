به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی در نشست قرارگاه امنیتی و دفاعی استان مرکزی، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره هوشیاری و آمادگی دائم نیروهای مسلح، اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی که در میدان‌های نظامیِ هشت سال دفاع مقدس و جنگ های اخیر شکست خورده‌اند، اکنون با طراحی جنگ ترکیبی و شناختی، به دنبال نفوذ در باورهای دینی و ایجاد ناامیدی در میان نسل جوان هستند.

وی افزود: وظیفه ما به عنوان سربازان ولایت، خنثی‌سازی این تهدیدات با استفاده از تمامی ظرفیت‌های دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی استان مرکزی است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی با تأکید بر امنیت پایدار و مثال‌زدنی این استان صنعتی، تاکید کرد: امنیت کنونی سرزمین آفتاب حاصل هزاران شب‌بیداری و جانفشانی نیروهای خدوم و متعهد است.

سردار عمومهدی ادامه داد: این امنیت شکننده نیست بلکه با تدبیر، رصد شبانه‌روزی و به‌روزرسانی مستمر راهبردهای دفاعی، به نقطه‌ای از بازدارندگی رسیده‌ایم که هرگونه خطای محاسباتی دشمن را با پاسخی کوبنده و مقتدرانه مواجه خواهد کرد.

وی با اشاره به تهدیدات سایبری و اطلاعاتی علیه زیرساخت‌های حیاتی گفت: در کنار آمادگی رزمی یگان‌های عملیاتی، حوزه پدافند غیرعامل و امنیت سایبری را با جدیت تمام پیگیری می‌کنیم چرا که دشمن از هر روزنه‌ای برای ضربه زدن استفاده می کند.

سردار عمومهدی بر ضرورت انسجام و همدلی میان تمامی دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی استان مرکزی تأکید کرد و گفت: با تعامل سازنده با ارتش قهرمان، فرماندهی انتظامی، مجموعه های اطلاعاتی و سایر نهادها، آماده‌ایم تا تحت فرمان ولی‌فقیه، در برابر هر تهدیدی با صلابت ایستادگی کنیم.