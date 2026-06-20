آغاز فرآیند تدوین برنامه جامع بازسازی دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، در نشستی با حضور مسئولان ملی، دانشگاهی و جمعی از متخصصان برجسته، فرآیند تدوین برنامه جامع بازسازی بخشهای آسیبدیده دانشگاه صنعتی شریف با رویکردی فراتر از بازسازی کالبدی و با تمرکز بر ابعاد علمی، فرهنگی و اجتماعی آغاز شد.
نشست بررسی آینده بازسازی این دانشگاه روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ به ریاست عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و با حضور مهدی حجت از معماران برجسته ایرانی، سورنا ستاری استاد دانشگاه صنعتی شریف، محمد فخارزاده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف، امینه محمودزاده رئیس مرکز برنامهریزی راهبردی و توسعه منابع دانشگاه صنعتی شریف، پیروز حناچی استاد دانشگاه تهران، مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ تهران و جمعی از مدیران دانشگاه صنعتی شریف و شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.
هدف از این نشست بررسی رویکردها و برنامههای مرتبط با آینده دانشگاه صنعتی شریف پس از تخریب مراکز مهم علمی و فناوری این دانشگاه در جریان جنگ سوم بود.
در این نشست، گلپایگانی با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به بازسازی دانشگاههای آسیبدیده، اعلام کرد: بازسازی دانشگاه صنعتی شریف صرفاً به ترمیم زیرساختهای فیزیکی محدود نخواهد بود و باید در چارچوبی ملی و آیندهنگر، ابعاد علمی، اجتماعی و فرهنگی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی از تشکیل «شورای مشورتی نخبگان» با مشارکت متخصصان حوزههای معماری، هنر، مهندسی، جامعهشناسی و رسانه خبر داد و هدف آن را تدوین الگویی جامع برای احیای این مجموعه علمی عنوان کرد.
در ادامه این نشست، مسئولان دانشگاه صنعتی شریف نیز بر اهمیت مستندسازی خسارات و حفظ حافظه تاریخی رویدادها تأکید کردند. معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با اشاره به برنامهریزی برای ایجاد فضاهای یادمانی و موزهای در بخشهای آسیبدیده، بر ضرورت ثبت این وقایع در حافظه جمعی جامعه علمی کشور تأکید کرد. شرکتکنندگان همچنین با تأکید بر پرهیز از تصمیمگیری شتابزده، انجام مطالعات کارشناسی و بهرهگیری از تجربیات بینالمللی در بازسازی مراکز علمی را ضروری دانستند.
در پایان این نشست، بر تقویت پیوند دانشگاه با زیستبوم نوآوری، احیای ظرفیتهای ناحیه علم و فناوری و بهرهگیری از اصول پدافند غیرعامل در طراحیهای آینده تأکید شد.
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