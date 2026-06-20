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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

آغاز فرآیند تدوین برنامه جامع بازسازی دانشگاه صنعتی شریف

آغاز فرآیند تدوین برنامه جامع بازسازی دانشگاه صنعتی شریف

فرآیند تدوین برنامه جامع بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده دانشگاه صنعتی شریف با رویکردی فراتر از بازسازی کالبدی و با تمرکز بر ابعاد علمی، فرهنگی و اجتماعی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، در نشستی با حضور مسئولان ملی، دانشگاهی و جمعی از متخصصان برجسته، فرآیند تدوین برنامه جامع بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده دانشگاه صنعتی شریف با رویکردی فراتر از بازسازی کالبدی و با تمرکز بر ابعاد علمی، فرهنگی و اجتماعی آغاز شد.

نشست بررسی آینده بازسازی این دانشگاه روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ به ریاست عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و با حضور مهدی حجت از معماران برجسته ایرانی، سورنا ستاری استاد دانشگاه صنعتی شریف، محمد فخارزاده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف، امینه محمودزاده رئیس مرکز برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه منابع دانشگاه صنعتی شریف، پیروز حناچی استاد دانشگاه تهران، مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ تهران و جمعی از مدیران دانشگاه صنعتی شریف و شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.

هدف از این نشست بررسی رویکردها و برنامه‌های مرتبط با آینده دانشگاه صنعتی شریف پس از تخریب مراکز مهم علمی و فناوری این دانشگاه در جریان جنگ سوم بود.

در این نشست، گلپایگانی با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به بازسازی دانشگاه‌های آسیب‌دیده، اعلام کرد: بازسازی دانشگاه صنعتی شریف صرفاً به ترمیم زیرساخت‌های فیزیکی محدود نخواهد بود و باید در چارچوبی ملی و آینده‌نگر، ابعاد علمی، اجتماعی و فرهنگی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی از تشکیل «شورای مشورتی نخبگان» با مشارکت متخصصان حوزه‌های معماری، هنر، مهندسی، جامعه‌شناسی و رسانه خبر داد و هدف آن را تدوین الگویی جامع برای احیای این مجموعه علمی عنوان کرد.

در ادامه این نشست، مسئولان دانشگاه صنعتی شریف نیز بر اهمیت مستندسازی خسارات و حفظ حافظه تاریخی رویدادها تأکید کردند. معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با اشاره به برنامه‌ریزی برای ایجاد فضاهای یادمانی و موزه‌ای در بخش‌های آسیب‌دیده، بر ضرورت ثبت این وقایع در حافظه جمعی جامعه علمی کشور تأکید کرد. شرکت‌کنندگان همچنین با تأکید بر پرهیز از تصمیم‌گیری شتاب‌زده، انجام مطالعات کارشناسی و بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی در بازسازی مراکز علمی را ضروری دانستند.

در پایان این نشست، بر تقویت پیوند دانشگاه با زیست‌بوم نوآوری، احیای ظرفیت‌های ناحیه علم و فناوری و بهره‌گیری از اصول پدافند غیرعامل در طراحی‌های آینده تأکید شد.

کد مطلب 6865918
زهرا سیفی

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