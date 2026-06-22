آتش نشانان اصفهان در خرداد ماه جان ۴۴۷ شهروند را نجات دادند

سرآتشیار مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در خردادماه سال جاری، حجم گسترده‌ای از حوادث و حریق‌ها توسط نیروهای عملیاتی ما در ۲۸ ایستگاه سطح شهر مدیریت شد.

وی با اشاره به آمار تماس‌های مردمی افزود: طی این بازه زمانی، شهروندان ۳۱ هزار و ۵۷۷ بار با سامانه ۱۲۵ تماس برقرار کردند که نشان‌دهنده اعتماد عمومی به این سازمان است. همچنین علاوه بر شماره ۱۲۵، خط ویژه ۳۸۲۵۱۲۵ نیز برای برقراری ارتباط بدون اشغالی در دسترس شهروندان بوده است.

دهقانی در تشریح جزئیات مأموریت‌ها بیان کرد: از مجموع ۱ هزار و ۴۶ مأموریت عملیاتی انجام شده، ۴۱۷ مورد به حریق اختصاص داشت. سهم منازل مسکونی از این حوادث ۵۲ مورد، وسایل نقلیه ۵۷ مورد، مراکز تجاری و صنعتی ۳۱ مورد و ضایعات شهری، صنعتی و کشاورزی ۱۹۳ مورد بوده است؛ همچنین ۱۱ مورد آتش‌سوزی نیز در اراضی کشاورزی گزارش شد که با حضور به موقع آتش‌نشانان مهار گردید.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان به حجم حوادث غیرحریقی نیز اشاره کرد و گفت: ۴۸۷ حادثه غیرحریقی در خردادماه ثبت شد که بخش قابل توجهی از توان عملیاتی سازمان را به خود اختصاص داد. وی ادامه داد: نجات ۱۲۸ نفر از محبوس‌شدگی در آسانسور، امدادرسانی به ۶۰ مورد محبوسی در اماکن، رسیدگی به ۳۷ حادثه ساختمانی، ۴۴ مورد تصادف و محبوسی در خودرو، ۷۷ مورد مهار و نجات حیوانات، ۱۰ مورد سقوط از ارتفاع و ۵ مورد انگشتربری، بخشی از تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران ما برای حفظ امنیت شهروندان بوده است.

وی تأکید کرد: علاوه بر عملیات‌های امدادی، رویکرد سازمان بر پیشگیری متمرکز بوده است. در همین راستا، ۵۹۹ مورد گشت ایمنی، ۵۳۰ مورد استقرار خودروهای اطفایی و ۱۴۲ مورد پاسخگویی تخصصی به درخواست‌های ایمنی شهروندان انجام شده است.

دهقانی با تأکید بر اینکه پیشگیری، کلید اصلی کاهش حوادث است، از عموم شهروندان خواست با رعایت دقیق‌تر پروتکل‌های ایمنی در محیط کار و زندگی، یاری‌رسان نیروهای امدادی در کاهش خطرات و حوادث باشند.