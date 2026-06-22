احداث ۴ مخزن ذخیره آب درشهرستان دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در شهرستان دشتستان با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب و ارتقای پایداری شبکه توزیع با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در این شهرستان چهار مخزن ذخیره آب در شهرهای برازجان، کلمه و دالکی در مراحل مختلف ساخت و تکمیل قرار دارد که هر یک نقش مهمی در بهبود وضعیت تأمین آب شرب شهروندان ایفا خواهند کرد.

بردستانی بیان کرد: مخزن پنج هزار مترمکعبی شهر برازجان تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و عملیات اجرایی خط انتقال ورودی و خروجی آن نیز آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ادامه داد: مخزن ۲ هزار مترمکعبی سایت امیرآباد نیز با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است و اجرای آن مطابق برنامه زمان‌بندی پیش می‌رود.

وی اضافه کرد: مخزن هزار مترمکعبی شهر کلمه به پیشرفت ۹۵ درصدی رسیده و در آستانه تکمیل قرار دارد.

بردستانی همچنین از اتمام عملیات اجرایی مخزن دو هزار مترمکعبی دالکی خبر داد و گفت: این مخزن به طور کامل احداث شده و هم‌اکنون عملیات محوطه سازی و اجرای خطوط انتقال ورودی و خروجی آن در دست اجرا است.

وی با اشاره به دیگر طرح‌های آبرسانی شهرستان دشتستان اظهار کرد: عملیات اجرایی خط انتقال آب شهر سعدآباد نیز آغاز شده که این پروژه به طول چهار و نیم کیلومتر اجرا خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در افزایش ظرفیت ذخیره آب، بهبود پایداری شبکه توزیع و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان شهرستان دشتستان خواهد داشت و شرکت آبفا استان با تمام توان برای تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها تلاش می‌کند.