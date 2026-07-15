علیحسین منصوری جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات شستوشو و ضدعفونی مخزن ۶ هزار مترمکعبی زون میانی آب شرب شهر هرسین خبر داد و اظهار کرد: این عملیات در راستای ارتقای کیفیت آب شرب، حفظ بهداشت شبکه توزیع و نگهداری اصولی تأسیسات آبرسانی انجام شد.
وی افزود: عملیات شستوشو و ضدعفونی این مخزن توسط تیم بهرهبرداری امور آب و فاضلاب شهرستان و با استفاده از مواد استاندارد و مورد تأیید انجام گرفت تا سلامت و کیفیت آب شرب شهروندان تضمین شود.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان هرسین با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای جلوگیری از اختلال در خدماترسانی، تصریح کرد: در طول اجرای عملیات، وضعیت ورودی و خروجی مخزن بهصورت مستمر پایش شد تا توزیع آب شرب برای مشترکان با کمترین میزان اختلال ادامه یابد.
منصوری جلیلیان شستوشوی دورهای مخازن ذخیره آب را یکی از مهمترین اقدامات در حوزه نگهداری شبکه آبرسانی دانست و گفت: اجرای منظم این عملیات نقش مؤثری در حفظ سلامت آب شرب، ارتقای شاخصهای بهداشتی و افزایش اطمینان شهروندان نسبت به کیفیت آب مصرفی دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این عملیات مطابق برنامه زمانبندی و با رعایت کامل الزامات فنی، بهداشتی و ایمنی به پایان رسید و شرکت آب و فاضلاب همچنان اجرای برنامههای دورهای نگهداری و بهسازی تأسیسات آبرسانی را در دستور کار دارد.
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