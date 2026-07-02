بردستانی: چهار کیلومتر خط انتقال آب در شهر بوشهر در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هدف ارتقای پایداری شبکه توزیع، کاهش هدررفت آب و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان، عملیات اجرای چهار کیلومتر خط انتقال و نوسازی شبکه آب در نقاط مختلف شهر بوشهر در دست اجرا است.

وی افزود: در این پروژه از لوله‌های پلی‌اتیلن با سایزهای ۹۰، ۱۱۰، ۲۰۰ و ۳۱۵ میلی‌متر استفاده می‌شود که نقش مهمی در افزایش ظرفیت انتقال آب، کاهش حوادث شبکه و بهبود فشار آب مشترکان خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به اهمیت نوسازی شبکه‌های فرسوده بیان کرد: اجرای این طرح ضمن افزایش ضریب اطمینان شبکه آبرسانی، از بروز شکستگی‌های مکرر و هدررفت منابع ارزشمند آب جلوگیری کرده و زمینه ارائه خدمات پایدارتر به شهروندان را فراهم می‌کند.

بردستانی ادامه داد: توسعه و بهسازی زیرساخت‌های آبرسانی از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر است و این شرکت با اجرای پروژه‌های مشابه در سایر نقاط استان، در تلاش است کیفیت خدمات، پایداری تأمین آب و رضایت مشترکان را بیش از پیش ارتقا دهد.