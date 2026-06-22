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۱ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۹

افزایش روزانه ۱۵ مگاواتی مصرف برق در ایلام

افزایش روزانه ۱۵ مگاواتی مصرف برق در ایلام

ایلام - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام با اشاره به شروع فصل تابستان گفت: مصرف برق در استان هر روز نسبت به روز گذشته ۱۵ مگاوات افزایش یافته است.

ولی الله ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با فرا رسیدن فصل گرم تابستان و افزایش دما، مصرف برق در استان روند صعودی قابل توجهی پیدا کرده است و هر روز نسبت به روز قبل، ۱۵ مگاوات به میزان مصرف اضافه می‌شود.

وی افزود: پیک بار مصرفی استان در حال نزدیک شدن به ۴۳۰ مگاوات است و این روند صعودی تا پایان فصل گرما ادامه خواهد داشت.

ناصری با ارائه یک راهکار ساده و مؤثر برای کاهش مصرف برق تصریح کرد: اگر شهروندان کولرهای آبی خود را بر روی دور کند تنظیم کنند، مصرف برق این دستگاه‌ها تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد که در مجموع تأثیر چشمگیری بر کاهش پیک بار استان خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت برق استان ایلام در پایان از مردم خواست با رعایت الگوی مصرف و همکاری با صنعت برق، صنعتگران را در این روزهای گرم یاری کنند تا شاهد قطعی برق کمتری در استان باشیم.

کد مطلب 6867403

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