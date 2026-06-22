تغییر برنامه قطع برق در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با صدور اطلاعیهای از اصلاح برخی محدودهها در برنامه اجرای «مانور سراسری طرح ملی سامان» خبر داد و از شهروندان خواست برای اطلاع از زمان و مناطق مشمول خاموشی، جدول بهروزرسانیشده را ملاک قرار دهند.
بر اساس آخرین بهروزرسانی برنامه اجرایی «مانور سراسری طرح ملی سامان»، برخی از محدودههای اعلامشده در اطلاعیه قبلی اصلاح و بهروزرسانی شده است.
از شهروندان درخواست میشود با توجه به جدول جدید منتشرشده، آخرین محدودهها و ساعات اجرای عملیات را مبنای برنامهریزی خود قرار دهند.
این اقدامات در راستای انجام تعمیرات و بهسازی شبکه برق و ارتقای کیفیت خدمترسانی به مشترکان انجام میشود و در این مدت امکان اعمال محدودیت موقت برق در محدودههای اعلامشده وجود دارد.
گفتنی است این خاموشیها امروز یکم تیرماه از ساعت ۱۳ تا ۱۶ اعمال خواهد شد.
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از صبوری و همکاری شهروندان با گروههای عملیاتی قدردانی کرده است.
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