به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح دوشنبه در نشست با رئیس انجمن سینمای جوانان استان بوشهر با استقبال از برگزاری دوره‌های آموزشی، بر استفاده از ظرفیت‌های انجمن سینمای جوانان در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی تاکید کرد.

وی بیان کرد: دستگاه قضایی استان آمادگی دارد در زمینه آموزش‌های پیشگیرانه، تبیین قوانین، تولید آثار مرتبط با «دادگاه صلح» و دیگر موضوعات حقوقی از ظرفیت هنری و آموزشی انجمن سینمای جوانان بهره‌مند شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری می‌تواند نقش موثری در افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.