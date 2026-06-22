مجاهدان فرهنگی در خط مقدم جهاد تبیین؛ رسالت سازمان تبلیغات در زمان جنگ

علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی و روز تبلیغ و اطلاعرسانی دینی، اعلام کرد: سازمان تبلیغات اسلامی از نخستین روزهای شکلگیری خود با فرمان حضرت امام خمینی(ره)، مأموریت تبیین معارف ناب اسلامی، تقویت فرهنگ دینی و انقلابی و پاسخگویی به نیازهای فرهنگی جامعه را بر عهده داشته است.
وی افزود: امروز و در شرایطی که دشمنان انقلاب اسلامی با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای و جنگ شناختی به دنبال تحریف واقعیتها و تضعیف باورهای دینی و ملی هستند، رسالت تبلیغ دینی و جهاد تبیین بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته و سازمان تبلیغات اسلامی در خط مقدم این میدان قرار دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه مردمی تبلیغ در کشور تصریح کرد: حضور روحانیون، مبلغین، مداحان، هیئات مذهبی، فعالان فرهنگی، تشکلهای دینی و قرآنی و مجموعههای مردمی، سرمایهای ارزشمند برای ترویج فرهنگ اهلبیت(ع) و گفتمان انقلاب اسلامی است که سازمان تبلیغات اسلامی همواره تلاش کرده است زمینه رشد، توانمندسازی و شبکهسازی این ظرفیت عظیم را فراهم کند.
قنبری افزود: یکی از مهمترین مأموریتهای امروز فعالان عرصه تبلیغ، امیدآفرینی، روشنگری و بیان صادقانه دستاوردها و واقعیتهای جامعه است؛ چرا که تبلیغ دینی تنها انتقال مفاهیم نیست، بلکه هدایت افکار عمومی به سمت حقیقت، تقویت ایمان و افزایش سرمایه اجتماعی نظام اسلامی را نیز در بر میگیرد.
وی با بیان اینکه تبلیغ مؤثر نیازمند شناخت دقیق مخاطب و بهرهگیری از شیوههای نوین ارتباطی است، خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در سالهای اخیر با استفاده از ظرفیت رسانههای نوین، فضای مجازی و جریانهای مردمی، گامهای مؤثری در جهت توسعه فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی برداشته و این مسیر با قوت ادامه خواهد یافت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: بیشک آینده فرهنگی کشور در گرو تلاشهای خالصانه و مجاهدانه کسانی است که برای تبیین حقیقت، ترویج ارزشهای اسلامی و حفظ هویت دینی جامعه از هیچ کوششی دریغ نمیکنند و سازمان تبلیغات اسلامی نیز همچنان خدمتگزار این جریان عظیم مردمی خواهد بود.
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