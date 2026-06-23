به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند در پیامی به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، این نهاد را نماد جهاد تبیین خواند و آورده است: تقارن معنادار ایام شعور و حماسه حسینی با یکم تیرماه، سالروز صدور فرمان تاریخی و مدبّرانه معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی و آغاز هفته تبلیغ و اطلاعرسانی دینی، فرصتی مغتنم برای بازخوانی رسالت خطیر مبلغان و طلایهداران عرصه فرهنگ، اندیشه و بصیرتافزایی است.
کولیوند با اشاره به نقش راهبردی این نهاد تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی بیتردید بهعنوان شجرهای طیبه و نهادی برخاسته از متن مکتب انقلاب، در دهههای گذشته همواره نقشی بیبدیل و پیشران در صیانت از ارزشهای اسلامی ایفا کرده است.
وی در ادامه تأکید کرد: در برهه حساس کنونی که میدان پیکار به عرصه اندیشهها کشیده شده و جهاد تبیین از سوی رهبر انقلاب اسلامی بهمثابه فریضهای قطعی، فوری و همگانی ترسیم گردیده، رسالت این نهاد مقدس در روشنگری، امیدآفرینی و ترویج مکتب انسانساز عاشورایی بیش از پیش ضرورت یافته است.
استاندار سمنان ضمن ارج نهادن به تلاشهای خالصانه و مجاهدتهای عالمانه روحانیان معزز، مبلغان دلسوز، هیئتهای مذهبی، فعالان قرآنی و فرهنگی و نیز مدیران و کارکنان خدوم سازمان تبلیغات اسلامی، بهویژه در پهنه فرهنگی استان سمنان، فرا رسیدن این روز را تبریک گفت.
در بخش پایانی این پیام آمده است: امید است در سایه الطاف الهی و تحت توجهات حضرت بقیهالله الاعظم (عج)، با تأسی از سیره تبلیغی پیامبر اعظم (ص) و مکتب نورانی عاشورا، در مسیر اعتلای فرهنگ غنی اسلام ناب محمدی (ص) و تحقق آرمانهای گام دوم انقلاب، همواره منصور و مؤید باشید.
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