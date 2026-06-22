خبرگزاری مهر - گروه استانها- ایمان مهتران: سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرصتی برای بازخوانی یکی از مهمترین نهادهای فرهنگی و دینی جمهوری اسلامی ایران است؛ نهادی که با تدبیر و آیندهنگری حضرت امام خمینی (ره) در نخستین سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت تا رسالت خطیر تبیین معارف اسلامی، گسترش فرهنگ دینی و صیانت از ارزشهای انقلاب را در جامعه بر عهده بگیرد. تأسیس این سازمان را میتوان پاسخی هوشمندانه به نیازهای فرهنگی و اعتقادی جامعه اسلامی دانست؛ نیازی که با گذشت بیش از چهار دهه نه تنها کاهش نیافته، بلکه با پیچیدهتر شدن عرصههای فرهنگی و رسانهای، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.
سازمان تبلیغات اسلامی از بدو شکلگیری تاکنون به عنوان یکی از مهمترین بازوان فرهنگی نظام اسلامی، نقش مؤثری در ترویج آموزههای دینی، تعمیق باورهای اعتقادی و تقویت هویت اسلامی در میان اقشار مختلف جامعه ایفا کرده است. این نهاد با بهرهگیری از ظرفیت روحانیون، مبلغین، هیئات مذهبی، مداحان، تشکلهای مردمی و فعالان فرهنگی، توانسته است شبکهای گسترده و اثرگذار را در سراسر کشور ایجاد کند که وظیفه انتقال مفاهیم دینی و انقلابی به نسلهای مختلف را بر عهده دارد.
در شرایطی که جوامع امروز با هجمههای گسترده فرهنگی، رسانهای و شناختی مواجه هستند، نقش سازمان تبلیغات اسلامی در عرصه جهاد تبیین بیش از گذشته نمایان شده است. این سازمان با حضور فعال در میدان فرهنگ و با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی، تلاش کرده است ضمن پاسخگویی به شبهات و پرسشهای نسل جوان، زمینه آشنایی هرچه بیشتر جامعه با معارف ناب اسلامی، سیره اهل بیت (ع) و آرمانهای انقلاب اسلامی را فراهم سازد.
حمایت از هیئات مذهبی، توسعه فعالیتهای قرآنی، تقویت تشکلهای دینی، ساماندهی شبکه تبلیغی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، گسترش فعالیتهای فرهنگی در مناسبتهای مذهبی و انقلابی و توجه ویژه به مسائل فرهنگی روز جامعه از جمله مهمترین عرصههای فعالیت این نهاد به شمار میرود. بسیاری از برنامهها و جریانهای فرهنگی اثرگذار در کشور با محوریت یا پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی شکل گرفته و توانسته است در ارتقای سطح آگاهی دینی و فرهنگی جامعه نقشآفرین باشد.
امروز سازمان تبلیغات اسلامی تنها یک نهاد تبلیغی نیست، بلکه مجموعهای راهبردی در عرصه فرهنگسازی، تولید محتوا، تربیت نیروهای مؤمن و انقلابی و تقویت سرمایه اجتماعی نظام اسلامی محسوب میشود. این سازمان با تکیه بر ظرفیتهای مردمی و رویکردی مبتنی بر نیازهای روز جامعه، تلاش دارد مسیر گسترش فرهنگ اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی را هموار سازد.
سالروز تأسیس این نهاد فرهنگی، علاوه بر گرامیداشت خدمات و تلاشهای خادمان عرصه تبلیغ دین، فرصتی برای تأکید دوباره بر اهمیت فرهنگ و نقش بیبدیل آن در پیشرفت جامعه اسلامی است؛ مسیری که سازمان تبلیغات اسلامی در طول سالهای گذشته با جدیت دنبال کرده و همچنان به عنوان یکی از مهمترین پرچمداران ترویج ارزشهای دینی و انقلابی در کشور شناخته میشود.
تبلیغات اسلامی محور ترویج فرهنگ دینی پس از انقلاب است
حجتالاسلام محمد صالحی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه، در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، اظهار کرد: این مناسبت را به همه مدیران، مبلغان و فعالان این مجموعه تبریک عرض میکنم. تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی از نگاه آیندهنگر و دقیق حضرت امام خمینی (ره) نشأت گرفت؛ نگاهی که همه ابعاد شکلگیری یک نظام اسلامی را در نظر داشت و بر همین اساس، نهادهای مورد نیاز انقلاب را برای انجام مأموریتهای تخصصی پایهگذاری کرد.
وی افزود: انقلاب اسلامی بر پایه احیای ارزشهای دینی و اسلامی شکل گرفت و طبیعی بود که برای ترویج فرهنگ، معارف و آموزههای اسلام، نهادی تخصصی ایجاد شود. سازمان تبلیغات اسلامی که در سال ۱۳۶۰ با فرمان امام راحل تأسیس شد، از همان ابتدا مأموریت تبلیغ و گسترش فرهنگ دینی را بر عهده گرفت و طی بیش از چهار دهه گذشته، خدمات ارزشمندی در این عرصه ارائه کرده است.
خط مقدم جهاد تبیین و جنگ نرم
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با اشاره به نقش این سازمان در عرصه فرهنگی کشور، تصریح کرد: اگر امروز شاهد گسترش برنامههای مذهبی، فعالیتهای فرهنگی، ترویج معارف اهلبیت (ع)، تقویت هیئات مذهبی و حضور پررنگ مبلغان در نقاط مختلف کشور هستیم، بخش قابل توجهی از این دستاوردها مرهون تلاشهای سازمان تبلیغات اسلامی است و این مجموعه در میان دستگاههای فرهنگی کشور، نقش محوری در تبلیغ و تبیین معارف اسلامی ایفا کرده است.
حجتالاسلام صالحی ادامه داد: رهبر شهید نیز همواره بر اهمیت جهاد تبیین، مقابله با شبیخون فرهنگی و ضرورت تبیین ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید داشتند و همین موضوع، مسئولیت سازمان تبلیغات اسلامی را دوچندان کرده است. امروز این سازمان در خط مقدم مقابله با جنگ نرم و هجمههای فرهنگی قرار دارد و باید با بهرهگیری از شیوههای نوین، پیام اسلام و انقلاب را به نسل جوان منتقل کند.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به دلیل استقلال و پایبندی به ارزشهای اسلامی همواره در معرض هجمههای فرهنگی قرار داشته است، گفت: دشمن تلاش میکند باورهای دینی و هویت اسلامی جامعه را هدف قرار دهد و در چنین شرایطی، فعالیت نهادهای فرهنگی بهویژه سازمان تبلیغات اسلامی از اهمیت ویژهای برخوردار است و انتظار از این مجموعه نیز متناسب با همین جایگاه، بسیار بالاست.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با اشاره به تجربه سالهای حضور خود در عرصه تبلیغ، خاطرنشان کرد: در سالهایی که به عنوان مبلغ در ایام محرم، ماه مبارک رمضان و برنامههای اوقات فراغت فعالیت میکردیم، سازمان تبلیغات اسلامی همواره نخستین مرجع ساماندهی و پشتیبانی مبلغان بود. این سازمان برای بسیاری از روحانیون، خانه و پایگاه فعالیتهای تبلیغی محسوب میشد و خاطرات ارزشمندی از همکاری با آن در ذهن جامعه روحانیت باقی مانده است.
وی در پایان اظهار کرد: امروز نیز سازمان تبلیغات اسلامی با اتکا به ظرفیت روحانیون، هیئات مذهبی، فعالان فرهنگی و نیروهای مردمی، رسالت مهم ترویج فرهنگ دینی و تقویت باورهای اسلامی را دنبال میکند و امیدواریم با همافزایی همه دستگاههای فرهنگی، این مسیر با قدرت بیشتری ادامه یابد.
صیانت از فرهنگ و ارزشهای دینی
حجتالاسلام مهدی عبدی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، اظهار داشت: سالروز تأسیس این سازمان یادآور تدبیر حکیمانه و دوراندیشی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) است که با نگاهی آیندهنگر، نهادی اثرگذار و راهبردی را برای صیانت از ارزشهای دینی و ترویج معارف اسلامی بنیان نهادند.
وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی از ابتدای شکلگیری تاکنون به عنوان شجرهای طیبه و نهادی فرهنگی، نقش مهمی در حفظ اصالت دین، تقویت باورهای دینی و گسترش فرهنگ اسلامی در جامعه ایفا کرده و در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی نیز همواره در خط مقدم جهاد فرهنگی و تبیینی قرار داشته است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: این مناسبت ارزشمند فرصتی برای تجدید عهد با رسالت بزرگ انبیای الهی و مسئولیت خطیری است که در حوزه تبلیغ و ترویج دین بر عهده فعالان و متولیان فرهنگی قرار گرفته است؛ مسئولیتی که امروز با توجه به شرایط فرهنگی و جنگ ترکیبی دشمنان علیه اعتقادات و باورهای جامعه اسلامی، اهمیتی دوچندان یافته است.
تلاشهای فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی قابل تقدیر است
حجتالاسلام عبدی با تبریک این روز به مدیرکل و مجموعه کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، اظهار داشت: بیتردید فعالیتهای گسترده، مجاهدانه و مستمر مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی در استان کرمانشاه در حوزههای مختلف فرهنگی، دینی و اجتماعی، آثار ارزشمند و ماندگاری را در سطح جامعه به همراه داشته است.
وی افزود: بهرهمندی از روحیه اخلاص، پشتوانه علمی و نگاه انقلابی در مدیریت این مجموعه موجب شده است تا سازمان تبلیغات اسلامی بتواند در مسیر ترویج فرهنگ ناب اسلامی، ارتقای سطح آگاهیهای دینی و تقویت سرمایههای معنوی جامعه گامهای مؤثری بردارد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تلاشهای صورت گرفته در راستای احیای معارف نورانی اهل بیت (ع)، حمایت و تقویت هیئات مذهبی، توسعه و ساماندهی شبکه تبلیغی، ارتباط مؤثر با اقشار مختلف مردم و همچنین توجه ویژه به نسل جوان، از جمله اقدامات ارزشمندی است که در سالهای اخیر توسط این مجموعه دنبال شده است.
وی ادامه داد: صیانت از هویت دینی و فرهنگی جوانان در برابر هجمههای فرهنگی و رسانهای دشمنان، از مهمترین عرصههای فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی به شمار میرود و خدمات این مجموعه در این زمینه شایسته تقدیر و قدردانی است.
سازمان تبلیغات اسلامی نقش مهمی در تمدنسازی نوین اسلامی دارد
حجتالاسلام عبدی با اشاره به جایگاه راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی در تحقق اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت جریان تبلیغ دینی و گسترش فعالیتهای فرهنگی مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی هستیم و سازمان تبلیغات اسلامی در این مسیر نقش محوری و تعیینکنندهای بر عهده دارد.
وی افزود: فعالیتهای این نهاد فرهنگی تنها محدود به حوزه تبلیغ سنتی نیست، بلکه در عرصه جهاد تبیین، مقابله با جنگ شناختی دشمن، تولید محتوا، تربیت نیروهای مؤمن و انقلابی و بسترسازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی نیز مأموریتهای مهمی را دنبال میکند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان اظهار داشت: از درگاه خداوند متعال برای مدیرکل، کارکنان و تمامی فعالان عرصه تبلیغ دینی، توفیقات روزافزون در سایه عنایات حضرت ولیعصر (عج) و تحت زعامت مقام معظم رهبری مسئلت دارم و امیدوارم این مسیر نورانی با همت و تلاش خادمان فرهنگ دینی، زمینهساز تعالی معنوی جامعه و تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی باشد.
در بیش از چهار دهه گذشته، سازمان تبلیغات اسلامی با تکیه بر ظرفیتهای مردمی، شبکه تبلیغی گسترده و رویکردی متناسب با نیازهای روز، جایگاه خود را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای فرهنگی کشور تثبیت کرده و نقش مؤثری در ترویج معارف اسلامی، تقویت هویت دینی و ارتقای آگاهی فرهنگی جامعه ایفا کرده است.
کارشناسان و مسئولان فرهنگی نیز بر این باورند که با گسترش جنگ نرم و چالشهای فرهنگی، مأموریت این نهاد بیش از گذشته اهمیت یافته و تقویت فعالیتهای تبلیغی، جهاد تبیین، تولید محتوای مؤثر و بهرهگیری از ظرفیت نسل جوان، میتواند نقش سازمان تبلیغات اسلامی را در صیانت از ارزشهای دینی و تحقق اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی پررنگتر کند.
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