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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

سالروز تأسیس تبلیغات اسلامی؛ روایتی از نقش‌آفرینی در جهاد فرهنگی

سالروز تأسیس تبلیغات اسلامی؛ روایتی از نقش‌آفرینی در جهاد فرهنگی

کرمانشاه - همزمان با سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، مسئولان فرهنگی کرمانشاه با تأکید بر نقش راهبردی این نهاد، آن را محور ترویج فرهنگ دینی، جهاد تبیین و مقابله با جنگ نرم دانستند.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- ایمان مهتران: سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرصتی برای بازخوانی یکی از مهم‌ترین نهادهای فرهنگی و دینی جمهوری اسلامی ایران است؛ نهادی که با تدبیر و آینده‌نگری حضرت امام خمینی (ره) در نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت تا رسالت خطیر تبیین معارف اسلامی، گسترش فرهنگ دینی و صیانت از ارزش‌های انقلاب را در جامعه بر عهده بگیرد. تأسیس این سازمان را می‌توان پاسخی هوشمندانه به نیازهای فرهنگی و اعتقادی جامعه اسلامی دانست؛ نیازی که با گذشت بیش از چهار دهه نه تنها کاهش نیافته، بلکه با پیچیده‌تر شدن عرصه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.

سازمان تبلیغات اسلامی از بدو شکل‌گیری تاکنون به عنوان یکی از مهم‌ترین بازوان فرهنگی نظام اسلامی، نقش مؤثری در ترویج آموزه‌های دینی، تعمیق باورهای اعتقادی و تقویت هویت اسلامی در میان اقشار مختلف جامعه ایفا کرده است. این نهاد با بهره‌گیری از ظرفیت روحانیون، مبلغین، هیئات مذهبی، مداحان، تشکل‌های مردمی و فعالان فرهنگی، توانسته است شبکه‌ای گسترده و اثرگذار را در سراسر کشور ایجاد کند که وظیفه انتقال مفاهیم دینی و انقلابی به نسل‌های مختلف را بر عهده دارد.

در شرایطی که جوامع امروز با هجمه‌های گسترده فرهنگی، رسانه‌ای و شناختی مواجه هستند، نقش سازمان تبلیغات اسلامی در عرصه جهاد تبیین بیش از گذشته نمایان شده است. این سازمان با حضور فعال در میدان فرهنگ و با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی، تلاش کرده است ضمن پاسخگویی به شبهات و پرسش‌های نسل جوان، زمینه آشنایی هرچه بیشتر جامعه با معارف ناب اسلامی، سیره اهل بیت (ع) و آرمان‌های انقلاب اسلامی را فراهم سازد.

حمایت از هیئات مذهبی، توسعه فعالیت‌های قرآنی، تقویت تشکل‌های دینی، ساماندهی شبکه تبلیغی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، گسترش فعالیت‌های فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی و انقلابی و توجه ویژه به مسائل فرهنگی روز جامعه از جمله مهم‌ترین عرصه‌های فعالیت این نهاد به شمار می‌رود. بسیاری از برنامه‌ها و جریان‌های فرهنگی اثرگذار در کشور با محوریت یا پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی شکل گرفته و توانسته است در ارتقای سطح آگاهی دینی و فرهنگی جامعه نقش‌آفرین باشد.

سالروز تأسیس تبلیغات اسلامی؛ روایتی از نقش‌آفرینی در جهاد فرهنگی

امروز سازمان تبلیغات اسلامی تنها یک نهاد تبلیغی نیست، بلکه مجموعه‌ای راهبردی در عرصه فرهنگ‌سازی، تولید محتوا، تربیت نیروهای مؤمن و انقلابی و تقویت سرمایه اجتماعی نظام اسلامی محسوب می‌شود. این سازمان با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و رویکردی مبتنی بر نیازهای روز جامعه، تلاش دارد مسیر گسترش فرهنگ اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی را هموار سازد.

سالروز تأسیس این نهاد فرهنگی، علاوه بر گرامیداشت خدمات و تلاش‌های خادمان عرصه تبلیغ دین، فرصتی برای تأکید دوباره بر اهمیت فرهنگ و نقش بی‌بدیل آن در پیشرفت جامعه اسلامی است؛ مسیری که سازمان تبلیغات اسلامی در طول سال‌های گذشته با جدیت دنبال کرده و همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین پرچمداران ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در کشور شناخته می‌شود.



تبلیغات اسلامی محور ترویج فرهنگ دینی پس از انقلاب است

حجت‌الاسلام محمد صالحی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه، در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، اظهار کرد: این مناسبت را به همه مدیران، مبلغان و فعالان این مجموعه تبریک عرض می‌کنم. تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی از نگاه آینده‌نگر و دقیق حضرت امام خمینی (ره) نشأت گرفت؛ نگاهی که همه ابعاد شکل‌گیری یک نظام اسلامی را در نظر داشت و بر همین اساس، نهادهای مورد نیاز انقلاب را برای انجام مأموریت‌های تخصصی پایه‌گذاری کرد.

سالروز تأسیس تبلیغات اسلامی؛ روایتی از نقش‌آفرینی در جهاد فرهنگی



وی افزود: انقلاب اسلامی بر پایه احیای ارزش‌های دینی و اسلامی شکل گرفت و طبیعی بود که برای ترویج فرهنگ، معارف و آموزه‌های اسلام، نهادی تخصصی ایجاد شود. سازمان تبلیغات اسلامی که در سال ۱۳۶۰ با فرمان امام راحل تأسیس شد، از همان ابتدا مأموریت تبلیغ و گسترش فرهنگ دینی را بر عهده گرفت و طی بیش از چهار دهه گذشته، خدمات ارزشمندی در این عرصه ارائه کرده است.

خط مقدم جهاد تبیین و جنگ نرم

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با اشاره به نقش این سازمان در عرصه فرهنگی کشور، تصریح کرد: اگر امروز شاهد گسترش برنامه‌های مذهبی، فعالیت‌های فرهنگی، ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، تقویت هیئات مذهبی و حضور پررنگ مبلغان در نقاط مختلف کشور هستیم، بخش قابل توجهی از این دستاوردها مرهون تلاش‌های سازمان تبلیغات اسلامی است و این مجموعه در میان دستگاه‌های فرهنگی کشور، نقش محوری در تبلیغ و تبیین معارف اسلامی ایفا کرده است.

حجت‌الاسلام صالحی ادامه داد: رهبر شهید نیز همواره بر اهمیت جهاد تبیین، مقابله با شبیخون فرهنگی و ضرورت تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید داشتند و همین موضوع، مسئولیت سازمان تبلیغات اسلامی را دوچندان کرده است. امروز این سازمان در خط مقدم مقابله با جنگ نرم و هجمه‌های فرهنگی قرار دارد و باید با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین، پیام اسلام و انقلاب را به نسل جوان منتقل کند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به دلیل استقلال و پایبندی به ارزش‌های اسلامی همواره در معرض هجمه‌های فرهنگی قرار داشته است، گفت: دشمن تلاش می‌کند باورهای دینی و هویت اسلامی جامعه را هدف قرار دهد و در چنین شرایطی، فعالیت نهادهای فرهنگی به‌ویژه سازمان تبلیغات اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و انتظار از این مجموعه نیز متناسب با همین جایگاه، بسیار بالاست.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با اشاره به تجربه سال‌های حضور خود در عرصه تبلیغ، خاطرنشان کرد: در سال‌هایی که به عنوان مبلغ در ایام محرم، ماه مبارک رمضان و برنامه‌های اوقات فراغت فعالیت می‌کردیم، سازمان تبلیغات اسلامی همواره نخستین مرجع ساماندهی و پشتیبانی مبلغان بود. این سازمان برای بسیاری از روحانیون، خانه و پایگاه فعالیت‌های تبلیغی محسوب می‌شد و خاطرات ارزشمندی از همکاری با آن در ذهن جامعه روحانیت باقی مانده است.

وی در پایان اظهار کرد: امروز نیز سازمان تبلیغات اسلامی با اتکا به ظرفیت روحانیون، هیئات مذهبی، فعالان فرهنگی و نیروهای مردمی، رسالت مهم ترویج فرهنگ دینی و تقویت باورهای اسلامی را دنبال می‌کند و امیدواریم با هم‌افزایی همه دستگاه‌های فرهنگی، این مسیر با قدرت بیشتری ادامه یابد.

صیانت از فرهنگ و ارزش‌های دینی

حجت‌الاسلام مهدی عبدی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، اظهار داشت: سالروز تأسیس این سازمان یادآور تدبیر حکیمانه و دوراندیشی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) است که با نگاهی آینده‌نگر، نهادی اثرگذار و راهبردی را برای صیانت از ارزش‌های دینی و ترویج معارف اسلامی بنیان نهادند.

سالروز تأسیس تبلیغات اسلامی؛ روایتی از نقش‌آفرینی در جهاد فرهنگی

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی از ابتدای شکل‌گیری تاکنون به عنوان شجره‌ای طیبه و نهادی فرهنگی، نقش مهمی در حفظ اصالت دین، تقویت باورهای دینی و گسترش فرهنگ اسلامی در جامعه ایفا کرده و در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی نیز همواره در خط مقدم جهاد فرهنگی و تبیینی قرار داشته است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: این مناسبت ارزشمند فرصتی برای تجدید عهد با رسالت بزرگ انبیای الهی و مسئولیت خطیری است که در حوزه تبلیغ و ترویج دین بر عهده فعالان و متولیان فرهنگی قرار گرفته است؛ مسئولیتی که امروز با توجه به شرایط فرهنگی و جنگ ترکیبی دشمنان علیه اعتقادات و باورهای جامعه اسلامی، اهمیتی دوچندان یافته است.

تلاش‌های فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی قابل تقدیر است

حجت‌الاسلام عبدی با تبریک این روز به مدیرکل و مجموعه کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، اظهار داشت: بی‌تردید فعالیت‌های گسترده، مجاهدانه و مستمر مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی در استان کرمانشاه در حوزه‌های مختلف فرهنگی، دینی و اجتماعی، آثار ارزشمند و ماندگاری را در سطح جامعه به همراه داشته است.

وی افزود: بهره‌مندی از روحیه اخلاص، پشتوانه علمی و نگاه انقلابی در مدیریت این مجموعه موجب شده است تا سازمان تبلیغات اسلامی بتواند در مسیر ترویج فرهنگ ناب اسلامی، ارتقای سطح آگاهی‌های دینی و تقویت سرمایه‌های معنوی جامعه گام‌های مؤثری بردارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تلاش‌های صورت گرفته در راستای احیای معارف نورانی اهل بیت (ع)، حمایت و تقویت هیئات مذهبی، توسعه و ساماندهی شبکه تبلیغی، ارتباط مؤثر با اقشار مختلف مردم و همچنین توجه ویژه به نسل جوان، از جمله اقدامات ارزشمندی است که در سال‌های اخیر توسط این مجموعه دنبال شده است.

وی ادامه داد: صیانت از هویت دینی و فرهنگی جوانان در برابر هجمه‌های فرهنگی و رسانه‌ای دشمنان، از مهم‌ترین عرصه‌های فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی به شمار می‌رود و خدمات این مجموعه در این زمینه شایسته تقدیر و قدردانی است.

سازمان تبلیغات اسلامی نقش مهمی در تمدن‌سازی نوین اسلامی دارد

حجت‌الاسلام عبدی با اشاره به جایگاه راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی در تحقق اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت جریان تبلیغ دینی و گسترش فعالیت‌های فرهنگی مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی هستیم و سازمان تبلیغات اسلامی در این مسیر نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای بر عهده دارد.

وی افزود: فعالیت‌های این نهاد فرهنگی تنها محدود به حوزه تبلیغ سنتی نیست، بلکه در عرصه جهاد تبیین، مقابله با جنگ شناختی دشمن، تولید محتوا، تربیت نیروهای مؤمن و انقلابی و بسترسازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی نیز مأموریت‌های مهمی را دنبال می‌کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان اظهار داشت: از درگاه خداوند متعال برای مدیرکل، کارکنان و تمامی فعالان عرصه تبلیغ دینی، توفیقات روزافزون در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت زعامت مقام معظم رهبری مسئلت دارم و امیدوارم این مسیر نورانی با همت و تلاش خادمان فرهنگ دینی، زمینه‌ساز تعالی معنوی جامعه و تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی باشد.

در بیش از چهار دهه گذشته، سازمان تبلیغات اسلامی با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی، شبکه تبلیغی گسترده و رویکردی متناسب با نیازهای روز، جایگاه خود را به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای فرهنگی کشور تثبیت کرده و نقش مؤثری در ترویج معارف اسلامی، تقویت هویت دینی و ارتقای آگاهی فرهنگی جامعه ایفا کرده است.

کارشناسان و مسئولان فرهنگی نیز بر این باورند که با گسترش جنگ نرم و چالش‌های فرهنگی، مأموریت این نهاد بیش از گذشته اهمیت یافته و تقویت فعالیت‌های تبلیغی، جهاد تبیین، تولید محتوای مؤثر و بهره‌گیری از ظرفیت نسل جوان، می‌تواند نقش سازمان تبلیغات اسلامی را در صیانت از ارزش‌های دینی و تحقق اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی پررنگ‌تر کند.

کد مطلب 6867632

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