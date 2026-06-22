پیش بینی هواشناسی هرمزگان یکم تیر ماه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه‌نژاد اظهارکرد: بعدازظهر امروز در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابر با احتمال رگبار باران و رعد و برق و تندباد لحظه‌ای داریم.

حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی افزود: دریا با وزش بادهای جنوب شرقی متلاطم خواهد شد و توصیه می‌شود رفت و آمد شناورها بویژه سبک و صیادی با احتیاط لازم صورت پذیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا پایان هفته جاری در استان ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: به لحاظ دمایی در این مدت افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.