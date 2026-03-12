پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۲۱ اسفند ۱۴٠۴

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: آسمان استان نیمه ابری همراه با گذر ابر خواهد بود. در مناطق شرقی و مرکزی استان و محدوده تنگه هرمز، غرب دریای عمان و شرق خلیج فارس، افزایش بادهای شمال شرقی گاه گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا پیش بینی می‌شود و در پاره‌ای نقاط غربی و شمالی و ارتفاعات استان بخصوص در ساعات بعدازظهر و شب، رگبار باران گاه رعد و برق محتمل خواهد بود.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی اجتناب شود.

وی افزود: دریا نیز به ویژه در تنگه هرمز نسبتاً مواج خواهد شد. توصیه می‌شود شناورهای سبک از تردد دریایی خودداری نمایند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها صورت پذیرد.

حمزه نژاد گفت: این شرایط جوی و دریایی تا ظهر جمعه تداوم خواهد داشت و از بعدازظهر جمعه تا اواخر وقت شنبه ۲۳ اسفند، افزایش سرعت بادهای شمال غربی تا جنوب غربی در شرق خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان پیش بینی می‌شود و سبب مواج ماندن دریا خواهد شد. توصیه می‌شود تمهیدات لازم در این خصوص نیز اندیشیده شود.

به لحاظ دمایی طی دو روز آینده کاهش نسبی دمای کمینه در استان مورد انتظار است.