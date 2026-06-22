خبرگزاری مهر، گروه استانها- امیرماهان محمدی یکتا: همزمان با اول تیرماه، سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی و روز تبلیغ و اطلاعرسانی دینی، نقش نهادهای فرهنگی و مذهبی در تقویت انسجام اجتماعی، مقابله با جنگ روایتها و تبیین معارف دینی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
حجتالاسلام منصور باقربیک تبریزی، مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، در گفتوگو با خبرنگار مهر به تشریح فلسفه شکلگیری این سازمان، مأموریتهای کنونی آن و برنامههای ویژه ماه محرم پرداخت.
* همزمان با سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، بفرمایید فلسفه و ضرورت شکلگیری این نهاد در سال ۱۳۶۰ چه بود؟
سازمان تبلیغات اسلامی در نخستین سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به فرمان حضرت امام خمینی(ره) تأسیس شد.
در آن مقطع، کشور با تحولات گسترده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روبهرو بود و نیاز به نهادی منسجم برای ساماندهی فعالیتهای تبلیغی، تعمیق باورهای دینی و صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی بهشدت احساس میشد.
هدف اصلی از تأسیس این سازمان، ایجاد بستری برای ترویج معارف اسلامی، حمایت از جریانهای مردمی و تقویت پیوند میان دین و جامعه بود؛ مأموریتی که امروز نیز با اقتضائات جدید ادامه دارد.
* امروز و با گذشت بیش از چهار دهه از فعالیت این سازمان، مهمترین مأموریتهای آن را چه میدانید؟
امروز مأموریتهای سازمان تبلیغات اسلامی متناسب با نیازهای روز جامعه توسعه یافته است. تبیین معارف دینی، تحکیم بنیان خانواده، تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی، حمایت از فعالیتهای فرهنگی مردمی، مقابله با آسیبهای اجتماعی و حضور مؤثر در عرصه جهاد تبیین از مهمترین مسئولیتهای این مجموعه به شمار میرود.
در شرایط کنونی که با حجم گستردهای از جنگ شناختی و عملیات رسانهای مواجه هستیم، رسالت تبیین حقایق، پاسخگویی به شبهات و ارتقای آگاهی عمومی اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. به همین دلیل سازمان تبلیغات اسلامی تلاش میکند با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، روحانیون، رسانهها و فعالان فرهنگی، زمینه گسترش گفتمان دینی و انقلابی را در جامعه فراهم کند.
* برخی معتقدند موفقیت فعالیتهای فرهنگی بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست. نقش مساجد، هیئات مذهبی و تشکلهای مردمی در برنامههای سازمان تبلیغات اسلامی چگونه تعریف میشود؟
اساس فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی بر مردمیسازی فرهنگ دینی استوار است. مساجد، هیئات مذهبی، کانونهای فرهنگی، گروههای جهادی و مجموعههای مردمی مهمترین سرمایههای فرهنگی کشور محسوب میشوند و سازمان نقش تسهیلگر، حمایتکننده و شبکهساز را برای این ظرفیتهای ارزشمند ایفا میکند.
تجربه نشان داده است هر جا مردم میداندار بودهاند، فعالیتهای فرهنگی اثرگذاری و ماندگاری بیشتری داشته است. از همین رو تلاش کردهایم زمینه همافزایی میان هیئات، مساجد و فعالان فرهنگی را تقویت کنیم تا بتوانند در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی محلات نیز نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشند.
* امسال ماه محرم در شرایط خاص منطقهای و همزمان با جنگ تحمیلی سوم برگزار میشود. چه برنامهها و هماهنگیهایی برای این ایام در شهرستانهای استان تهران پیشبینی شده است؟
محرم امسال از جهات مختلف دارای اهمیت ویژهای است. ملت ایران بار دیگر شاهد جلوههایی از ایستادگی، وحدت و مقاومت در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان است و طبیعی است که مجالس حسینی نیز به عنوان مهمترین پایگاههای ترویج فرهنگ مقاومت، نقش برجستهای ایفا کنند.
در شهرستانهای استان تهران جلسات متعددی با مسئولان هیئات مذهبی، وعاظ، مداحان، ائمه جماعات و دستگاههای اجرایی برگزار شده است. تلاش ما بر این است که مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) با شکوه هرچه بیشتر، همراه با نظم، امنیت و رعایت ملاحظات لازم برگزار شود.
محورهای اصلی محتوایی محرم امسال بر تبیین پیامهای عاشورا، تقویت امید اجتماعی، حفظ وحدت ملی، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، حمایت از مظلومان و روشنگری در برابر جنگ رسانهای دشمنان متمرکز خواهد بود. همچنین برنامههای ویژهای برای نوجوانان و جوانان، هیئات شاخص و فعالیتهای رسانهای و تبلیغی پیشبینی شده است.
* در چنین شرایطی رسانهها چه نقشی در ترویج فرهنگ عاشورا و اخلاق حسینی میتوانند ایفا کنند؟
رسانهها امروز یکی از مهمترین ابزارهای اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی هستند. اگر پیام عاشورا توانسته در طول قرنها زنده بماند، بخش مهمی از آن مرهون روایت صحیح و انتقال درست مفاهیم این نهضت بوده است.
امروز نیز رسانهها وظیفه دارند ضمن انعکاس شور و شعور حسینی، ابعاد معرفتی، اخلاقی و اجتماعی قیام امام حسین(ع) را برای نسل جوان تبیین کنند. ترویج روحیه آزادگی، عدالتخواهی، مسئولیتپذیری، ایثار، وحدت و مقاومت در برابر ظلم از جمله موضوعاتی است که باید بیش از گذشته مورد توجه رسانهها قرار گیرد.
در شرایطی که دشمنان با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای به دنبال تحریف واقعیتها و ایجاد یأس و تفرقه هستند، رسانههای متعهد میتوانند با روایتهای دقیق، مستند و امیدآفرین، نقش مؤثری در تقویت انسجام ملی و افزایش سرمایه اجتماعی ایفا کنند.
* سخن پایانی؟
روز تبلیغ و اطلاعرسانی دینی فرصت مناسبی برای قدردانی از همه مبلغان، روحانیون، فعالان فرهنگی، خادمان مساجد، هیئات مذهبی و اصحاب رسانه است که در مسیر ترویج معارف اسلامی تلاش میکنند.
امیدواریم با بهرهگیری از آموزههای عاشورا و با اتکا به وحدت و همبستگی ملی، بتوانیم در برابر چالشهای فرهنگی و رسانهای عصر حاضر موفقتر عمل کنیم و ارزشهای دینی را به نسلهای آینده منتقل سازیم.
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