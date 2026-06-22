سازمان تبلیغات اسلامی از ارکان جهاد تبیین است

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی و روز تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی، این مناسبت را گرامی داشته و از نقش اثرگذار این نهاد در ترویج فرهنگ دینی و جهاد تبیین تجلیل کردند.

در این پیام، سازمان تبلیغات اسلامی یکی از رویش‌های ارزشمند انقلاب اسلامی معرفی شده که با تکیه بر آموزه‌های دینی و رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی، نقش مهمی در هدایت فرهنگی، تبیین معارف اسلامی و تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی ایفا کرده است.

در ادامه این پیام آمده است که سازمان تبلیغات اسلامی در شرایط پیچیده جنگ نرم و نبرد روایت‌ها، مسئولیتی مهم در تبیین حقایق دینی، تحکیم بنیان خانواده، حمایت از جریان‌های فرهنگی مردمی و مقابله آگاهانه با آسیب‌های اجتماعی بر عهده دارد و این مأموریت در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی دنبال می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کرمانشاه همچنین بر نقش عالمان، مبلغان دینی، بانوان فرهیخته، فعالان فرهنگی و قرآنی، مداحان اهل‌بیت (ع) و سایر خادمان عرصه فرهنگ دینی در استمرار این مسیر تأکید کرده و مجاهدت‌های آنان را سرمایه‌ای ارزشمند برای ترویج معارف اسلامی دانستند.

در پایان این پیام، ضمن تبریک سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی و روز تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی به فعالان این عرصه، برای همه خدمتگزاران حوزه فرهنگ دینی، توفیق روزافزون در مسیر تبلیغ معارف اسلامی، اعتلای فرهنگ دینی و تحقق اهداف جهاد تبیین از درگاه خداوند متعال مسئلت شده است.