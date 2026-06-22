تجدید میثاق با شهدا آغازگر هفته قوه قضائیه در گلپایگان

سلمان جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز برنامههای هفته قوه قضاییه در شهرستان گلپایگان اظهار کرد: همزمان با نخستین روز از ماه تیر و در آستانه سالروز شهادت آیتالله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی ، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب و رهبر شهید، شهدای جنگ تحمیلی اخیر و همچنین تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، برنامههای هفته قوه قضاییه از امروز آغاز شده و تا هفتم تیرماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: نخستین برنامه این هفته با تجدید میثاق با آرمانهای شهدای والامقام، امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد که در آن اعضای شورای تأمین شهرستان، مسئولان قضایی و اداری، رؤسای ادارات، سازمانها و نهادهای مختلف و همچنین مسئولان دستگاههای وابسته به قوه قضاییه از جمله اداره زندان، اداره ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی حضور داشتند.
وی با بیان اینکه خدمترسانی به مردم همواره در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد، تصریح کرد: در طول هفته قوه قضاییه نیز برنامههای متعددی پیشبینی شده است که از جمله آنها میتوان به سرکشی از زندان، دیدار با خانواده معظم شهدا، اجرای برنامههای مرتبط با کاهش جمعیت کیفری زندانها، اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط که حضور آنان در جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب نمیشود، بازدید همکاران قضایی و اداری از زندان و همچنین اجرای نهضت پاسخگویی اشاره کرد.
جوادی ادامه داد: برنامه نهضت پاسخگویی با همکاری فرمانداری و حضور رؤسای ادارات در مساجد شهرستان برگزار خواهد شد تا ضمن ارتباط مستقیم با مردم، مسائل و مطالبات آنان مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
رئیس دادگستری گلپایگان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی شهرستان با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و همراهی مسئولان و مردم، تلاش خواهد کرد خدمات مطلوبتری را در حوزههای مختلف قضایی و حقوقی ارائه دهد و در راستای تحقق عدالت و صیانت از حقوق شهروندان گامهای مؤثرتری بردارد.
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