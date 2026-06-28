به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حامد آرمند ظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت آیتالله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی در دفتر امام جمعه قصرشیرین، با تبریک این هفته به قضات و کارکنان دستگاه قضایی، اظهار کرد: فلسفه تشکیل دستگاه قضا در آموزههای قرآن کریم، برپایی عدالت در جامعه است و هرچه عدالت با دقت و بیطرفی بیشتری اجرا شود، اعتماد عمومی نیز تقویت خواهد شد.
وی با اشاره به تعالیم قرآن و صحیفه سجادیه افزود: اجرای قانون باید به گونهای باشد که حتی مخالفان نیز به بیطرفی دستگاه قضایی اطمینان داشته باشند و بدانند دوستی یا دشمنی هیچ تأثیری در اجرای عدالت ندارد.
امام جمعه قصرشیرین با تجلیل از خدمات مجموعه قضایی شهرستان، شهید آیتالله دکتر بهشتی را الگویی ممتاز در مدیریت اسلامی دانست و گفت: نظم، اخلاص، سختکوشی، سعهصدر، ابتکار عمل و منطق در گفتوگو از ویژگیهای برجسته این شهید والامقام بود که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد.
آرمند همچنین بر ضرورت ورود جدیتر دستگاه قضایی به تخلفات حوزه مسکن، رهن و اجاره و فعالیت برخی مشاوران املاک متخلف تأکید کرد و افزود: برخورد قانونی و بازدارنده با متخلفان ضمن صیانت از حقوق شهروندان، موجب افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی خواهد شد. وی همچنین حمایت از اقدامات نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی در برخورد با مجرمان و توجه بیشتر به جنبه عمومی جرایم، بهویژه در مناطق عشایری و قومی را ضروری دانست.
در ادامه این مراسم، رئیس دادگستری قصرشیرین نیز با بیان اینکه اخلاق، قانونمداری و عدالت از مهمترین پایههای امنیت و توسعه جامعه هستند، گفت: اجرای عدالت تنها وظیفه دستگاه قضایی نیست و همه افراد جامعه باید خود را در قبال رعایت قانون، دفاع از حقوق دیگران و تحقق عدالت مسئول بدانند.
نریمان شفیعی کاهش اطاله دادرسی را از اولویتهای دادگستری شهرستان عنوان کرد و افزود: طی یک سال گذشته، تعداد پروندههای مختومه از پروندههای ورودی پیشی گرفته و میانگین زمان رسیدگی در شعب دادسرا، دادگاه انقلاب، کیفری و حقوقی شهرستان به حدود ۱۰ روز کاهش یافته است.
وی توسعه فرهنگ صلح و سازش، ارائه مشاوره حقوقی رایگان، دفاع از حقوق عامه، برخورد قانونی با جرایم و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای کاهش جمعیت کیفری زندانها را از دیگر اقدامات مهم دستگاه قضایی شهرستان برشمرد و بر ضرورت الگوگیری مدیران از سیره شهید آیتالله دکتر بهشتی تأکید کرد.
در پایان این برنامه نیز به مناسبت هفته قوه قضائیه، امام جمعه، فرماندار و جمعی از اعضای شورای اداری شهرستان قصرشیرین با رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان دیدار و از خدمات مجموعه قضایی تجلیل کردند.
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