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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

نقش اثرگذار تعامل میان پلیس و دستگاه قضایی در تأمین امنیت جامعه

نقش اثرگذار تعامل میان پلیس و دستگاه قضایی در تأمین امنیت جامعه

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان، تأکید کرد: تعامل میان پلیس و دستگاه قضایی در تأمین امنیت جامعه اثرگذار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر در جریان دیدار با رئیس‌کل دادگستری لرستان مناسبت هفته قوه قضائیه ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، یاد و خاطره امام شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای عزیز، شهدای جنگ رمضان و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شهدای مظلوم مدرسه میناب، شهدای حادثه هفتم تیر به‌ویژه شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی را گرامی داشت و هفته قوه قضائیه را به مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی تبریک گفت.

وی با اشاره به نقش اثرگذار تعامل میان پلیس و دستگاه قضایی در تأمین امنیت جامعه، اظهار داشت: همکاری و هم‌افزایی میان مجموعه انتظامی و دستگاه قضایی، از مهم‌ترین عوامل تحقق امنیت پایدار، ارتقای احساس امنیت عمومی و صیانت از حقوق شهروندان است.

فرمانده انتظامی لرستان، افزود: پلیس و دستگاه قضایی در مسیر خدمت به مردم و مقابله با جرائم و آسیب‌های اجتماعی، اهداف مشترکی دارند و استمرار این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نظم، آرامش و رضایتمندی عمومی در جامعه باشد.

کد مطلب 6867552

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