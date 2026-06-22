به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمیفر در جریان دیدار با رئیسکل دادگستری لرستان مناسبت هفته قوه قضائیه ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، یاد و خاطره امام شهید، حضرت آیتالله خامنهای عزیز، شهدای جنگ رمضان و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شهدای مظلوم مدرسه میناب، شهدای حادثه هفتم تیر بهویژه شهید مظلوم آیتالله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی را گرامی داشت و هفته قوه قضائیه را به مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی تبریک گفت.
وی با اشاره به نقش اثرگذار تعامل میان پلیس و دستگاه قضایی در تأمین امنیت جامعه، اظهار داشت: همکاری و همافزایی میان مجموعه انتظامی و دستگاه قضایی، از مهمترین عوامل تحقق امنیت پایدار، ارتقای احساس امنیت عمومی و صیانت از حقوق شهروندان است.
فرمانده انتظامی لرستان، افزود: پلیس و دستگاه قضایی در مسیر خدمت به مردم و مقابله با جرائم و آسیبهای اجتماعی، اهداف مشترکی دارند و استمرار این همکاریها میتواند زمینهساز افزایش نظم، آرامش و رضایتمندی عمومی در جامعه باشد.
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