به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در دیدار با رئیس کل دادگستری استان و جمعی از معاونان قضایی به مناسبت هفته قوه قضائیه، بر تداوم خدمت‌رسانی پلیس به مردم در همه شرایط تأکید کرد.

سردار مهدی حاجیان با بیان اینکه پلیس همواره خود را موظف به حفظ نظم، امنیت و خدمت به شهروندان می‌داند، اظهار کرد: کارکنان انتظامی به صورت شبانه‌روزی در صحنه حضور دارند و ارائه خدمات به مردم تحت هیچ شرایطی متوقف نخواهد شد.

وی با اشاره به حملات اخیر دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به کشور، افزود: در جریان این حملات، تعدادی از مقرهای انتظامی نیز هدف قرار گرفت و دچار خسارت شد، اما با وجود این شرایط، روند خدمت‌رسانی پلیس بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ادامه یافت و مأموریت‌های انتظامی به صورت مستمر انجام شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین از حمایت‌های دستگاه قضایی از مجموعه انتظامی قدردانی کرد و گفت: همراهی و پشتیبانی مسئولان قضایی موجب افزایش انگیزه و دلگرمی کارکنان پلیس برای ارائه خدمات بهتر به مردم و انجام مأموریت‌های محوله شده است.

حاجیان در ادامه برنامه‌های هفته قوه قضائیه، با حضور در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه نیز با رئیس و دادستان این مجموعه دیدار و ضمن تبریک این مناسبت، بر استمرار همکاری و تعامل میان پلیس و مجموعه قضایی در راستای تأمین امنیت و اجرای قانون تأکید کرد.