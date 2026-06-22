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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

بلومبرگ: واردات نفت چین ممکن است به سطح قبل برنگردد

بلومبرگ: واردات نفت چین ممکن است به سطح قبل برنگردد

تحلیل مؤسسات بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد جنگ اخیر روند کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در چین را سرعت داده و بخشی از افت تقاضای نفت در این کشور دائمی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، بر اساس تحلیل‌های جدید مؤسسات بین‌المللی انرژی، واردات نفت خام چین ممکن است هرگز به سطح پیش از جنگ علیه ایران بازنگردد. به گفته تحلیلگران، این درگیری نظامی به‌عنوان عاملی شتاب‌دهنده در تغییر ساختاری مصرف انرژی چین عمل کرده و روند فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی سنتی مانند بنزین و گازوئیل را تقویت کرده است.

بر اساس گزارش منابع آگاه، مؤسسه مشاوره انرژی «ریستاد انرژی» برآورد کرده است که از مجموع کاهش تقاضای سوخت در بخش حمل‌ونقل چین در دوران جنگ، روزانه بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه از این کاهش در سال جاری میلادی قابل بازگشت نخواهد بود و به عنوان کاهش دائمی در تقاضا تلقی می‌شود.

در همین حال شرکت تحلیل بازار «انرژی اسپکتز» نیز ارزیابی دقیق‌تری ارائه کرده و میزان افت غیرقابل جبران تقاضا را حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است.

کارشناسان این مؤسسات معتقدند تغییرات ساختاری در الگوی مصرف انرژی چین نه تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در افق میان‌مدت و بلندمدت نیز ادامه خواهد داشت و می‌تواند بر سطح واردات نفت خام این کشور تأثیر قابل توجهی بگذارد.

کد مطلب 6867595
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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