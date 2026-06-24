به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز چهارشنبه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پکن به عنوان شریک راهبردی همه جانبه ایران، چگونه می‌تواند از نفوذ خود برای تضمین پایبندی آمریکا به توافق آتش‌بس و کمک به تهران برای دستیابی به صلح استفاده کند، گفت که کشورش آماده است تا به روش خود، با هدایت پیشنهاد 4 ماده‌ای برای ارتقای صلح و ثبات در غرب آسیا، به ارائه کمک ادامه دهد و در اسرع وقت نقشی سازنده در بازگرداندن صلح و ثبات منطقه‌ای ایفا کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که پکن همواره معتقد بوده است که مسائل و اختلافات منطقه‌ای حساس بین طرفین باید از طریق گفتگو و مذاکره حل شود و با استفاده یا تهدید به زور مخالف است.

گوئو گفت که یادداشت تفاهم امضا شده توسط آمریکا و ایران، که در آن طرفین متعهد به احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر، خودداری از هرگونه اقدام نظامی بیشتر و اجتناب از دخالت در امور داخلی همدیگر هستند، نشانه مثبتی به جامعه بین‌المللی می‌فرستد و افزود که این تعهد باید به طور مشترک حفظ و اجرا شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: چین همواره موضعی بی‌طرفانه اتخاذ کرده و از تمام تلاش‌های منجر به صلح حمایت کرده، از ایران در حفظ حاکمیت، امنیت و عزت ملی خود حمایت و از تهران در بهبود روابطش با کشورهای خلیج فارس و سایر کشورهای منطقه حمایت می‌کند.